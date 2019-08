OFFICIAL: ทันเส้นตาย! ปืนคว้า 'ลุยซ์' เสียบเบอร์เวลเบ็ค

อาร์เซนอล แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการคว้าตัว ดาวิด ลุยซ์ กองหลังจากเชลซีมาเสริมทัพ ด้วยค่าตัวประมาณ 8 ล้านปอนด์

ไอ้ปืนใหญ่ต้องเสีย โลร็องต์ กอสเซียลนี กองหลังกัปตันทีมไปให้กับบอร์กโดซ์ในซัมเมอร์นี้ นั่นจึงทำให้ต้องหานักเตะเข้ามาทดแทนโดยด่วน และกลายเป็นแนวรับหัวฟูวัย 32 ปี ที่ตกเป็นข่าวได้เพียงวันเดียว ก่อนจะย้ายเข้าสู่เอมิเรตส์ สเตเดี้ยมได้ทันก่อนตลาดซื้อขายพรีเมียร์ลีกปิดทำการไม่นานนัก

