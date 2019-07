OFFICIAL: ต้าเหลียนตั้งเบนิเตซกุมบังเหียน

ต้าเหลียน ยี่ฟาง ทีมในศึก'ไชนีส ซูเปอร์ ลีก' ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดตัว ราฟาเอล เบนิเตซ เป็นเทรนเนอร์คนใหม่ของสโมสรแทน ชเว คัง ฮี โค้ชชาวเกาหลีใต้ที่ลาออก

โค้ชชาวสแปนิชเพิ่งโบกมือลา นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด หลังจากหมดสัญญาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน โดยเขาให้เหตุผลว่ามีมุมมองในการทำทีมต่างจาก ไมค์ แอชลีย์ เจ้าของสโมสร

OFFICIAL: Dalian Yifang announced that Rafael Benitez is the new head coach of their first team. pic.twitter.com/qBV4DMxBcy