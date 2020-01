OFFICIAL: ตัวแทนซานิโอโล! โรมารวบ'เปเรซ'ดาวรุ่งบาร์ซา

โรมา แถลงคว้า การ์เลส เปเรซ ตัวรุกอนาคตไกลของบาร์เซโลนา ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล พ่วงอ็อปชันบังคับซื้อขาดในราคา 15.5 ล้านยูโร (ค่าตัว 11 ล้านยูโร + โบนัส 4.5 ล้านยูโร)

หมาป่ากรุงโรมต้องเสีย นิโคโล ซานิโอโล แนวรุกคนสำคัญที่ต้องพักยาวตลอดฤดูกาล พวกเขาจึงตัดสินใจดึงดาวเตะวัย 21 จากบาร์ซาเข้ามาทดแทน

A new challenge awaits... 👊 Carles Perez will wear No. 3⃣1⃣! ⚡️ #ASRoma pic.twitter.com/XUuxqZnjEk

เปเรซลงเล่นกับเจ้าบุญทุ่ม 11 เกมในฤดูกาลนี้ ทำไป 1 ประตู โดยเขาจะสวมเสื้อเบอร์ 31 กับโรมา

ขณะเดียวกัน จัลโลรอสซียังแถลงคว้า กอนซาโล บีญาร์ ปราการหลังจากเอเลเช ดีกรีทีมชาติสเปนชุด U21 ด้วยค่าตัว 4 ล้านยูโร และเซ็นสัญญากันถึงปี 2024 โดยเขาจะสวมเสื้อหมายเลข 14

Welcome on board! 👋



Gonzalo Villar settles in to life in Rome... 🇪🇸🐺🇮🇹

➡️ https://t.co/FfnbIJsf5V pic.twitter.com/ab4NmDc8vP