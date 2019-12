OFFICIAL: ดอร์ทมุนด์ปล่อย "ไวเกิ้ล" ซบเบนฟิก้า

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการตัดสินใจปล่อย ยูเลียน ไวเกิ้ล ให้ย้ายไปอยู่กับทีมในโปรตุเกสอย่าง เบนฟิก้า

มิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติเยอรมัน ย้ายจาก 1860 มิวนิค มาอยู่กับเสือเหลืองตั้งแต่ปี 2015 โดยได้ลงเล่นไปทั้งหมด 171 นัด ยิงได้ 4 ประตู พร้อมคว้าแชมป์เดเอฟเบ โพคาล ในปี 2017 และเดเอฟแอล ซูเปอร์คัพ เมื่อปี 2019 ที่ผ่านมา

"ยูเลียน เข้ามาหาเราพร้อมกับความปรารถนานี้ และเราก็เห็นควรด้วย เพราะเขารับใช้สโมสรด้วยดีมาตลอด เราหวังว่าเขาพบกับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของเขา" มิชาเอล ซอร์ค ผู้อำนวยการกีฬา ผู้อำนวยการกีฬาของดอร์ทมุนด์ กล่าว

Borussia Dortmund and @SLBenfica have agreed to terms on the transfer of Julian Weigl.



We thank Julian for his dedication and wish him the best of luck in Portugal! pic.twitter.com/TS7E0WGUSR