OFFICIAL: ซัวเรซเซ็นซบแอต.มาดริด 2 ปี

แอตเลติโก้ มาดริด แถลงยืนยัน หลุยส์ ซัวเรซ เซ็นสัญญากับทีมเป็นเวลา 2 ปี คาดค่าตัว 6 ล้านยูโร

ดาวยิงชาวอุรุกวัยตัดสินใจอำลาบาร์เซโลนา หลังไม่อยู่ในแผนการทำทีมของ โรนัลด์ คูมัน กุนซือคนใหม่ ก่อนตกลงปลงใจย้ายมาเล่นกับทีมตราหมี

กองหน้าวัย 33 จะลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ทันทีในวันศุกร์นี้ และมีลุ้นลงช่วยทีมในเกมลาลีกากับ กรานาด้า ในวันอาทิตย์นี้ด้วย

ทั้งนี้ ซัวเรซทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลา 6 ฤดูกาลกับบาร์ซา เมื่อทำไป 198 ประตู จาก 283 เกม เป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลอันดับ 3 ของสโมสร

