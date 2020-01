OFFICIAL: ซันเดอร์แลนด์ประกาศขายสโมสร

ซันเดอร์แลนด์ ออกแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์สโมสรว่า สจ๊วต โดนัลด์ ได้ตัดสินใจที่จะขายสโมสรแห่งนี้ เนื่องจากไม่มีทางเลือก

ทัพแมวดำตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกหลังจบฤดูกาล 2016/2017 หลังโลดแล่นอยู่บนลีกสูงสุดมา 10 ปี แต่อยู่ในแชมเปี้ยนส์ชิพได้เพียงฤดูกาลเดียว ก็ต้องตกชั้นไปเล่นลีกวัน สจ๊วต โดนัลด์ จึงตัดสินใจซื้อสโมสรเมื่อซัมเมอร์ปี 2018 เพื่อกอบกู้วิกฤต

แต่ก็เข้าสู่ฤดูกาลที่ 2 แล้วที่ยังคงอยู่ในดิวิชัน 3 และผลงานในฤดูกาลนี้ก็ไม่ค่อยดีนัก อยู่อันดับ 9 ของตาราง หลังผ่านการแข่งขันมา 23 นัด จนแฟนบอลออกมากดดันให้เจ้าของทีมชาวอังกฤษขายทีมในที่สุด

"บอร์ดบริหารรู้สึกว่าไม่มีทางเลือก นอกจากขายสโมสร และกำลังเริ่มต้นดำเนินการอยู่ในขณะนี้" แถลงการณ์ระบุ

"เนื่องจากข้อตกลงเป็นความลับ ดังนั้นจะไม่มีอัพเดตอะไร จนกระทั่งมีข้อเสนอที่น่าพึงพอใจยื่นเข้ามา"

