OFFICIAL: งูใหญ่เซ็นฟรีโกดินคุมหลังบ้าน

อินเตอร์ มิลาน แถลงคว้า ดิเอโก้ โกดิน ปราการหลังพันธุ์แกร่งร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัว ด้วยสัญญาถึงปี 2022

แนวรับวัย 33 เพิ่งกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นต์สด ๆ ร้อน ๆ หลังจากหมดสัญญากับ แอต.มาดริด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ก่อนล่าสุดเขาจะเซ็นสัญญาเข้าสังกัดงูใหญ่ทันที

