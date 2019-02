OFFICIAL: คัมแบ็คพรีเมียร์ลีก! เลสเตอร์ตั้งร็อดเจอร์สคุมทัพ

เลสเตอร์ ซิตี้ ตัดสินใจแต่งตั้งให้ เบรนแดน ร็อดเจอร์ส เข้ามารับบทเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ โดยเซ็นสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนในปี 2022

จิ้งจอกสยาม เพิ่งแยกทางกับ โคล้ด ปูแอล หลังพาทีมไร้ชัยชนะมา 7 นัดติดต่อกันในทุกรายการ โดยกระแสข่าวมาแรงก่อนหน้านี้เต็งหนึ่งที่จะเข้ามารับหน้าที่แทนก็คือกุนซือชาวไอร์แลนด์เหนือของเซลติก ซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหมาย

