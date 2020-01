OFFICIAL: คนคุ้นเคย! ตราหมีเซ็น'การ์รัสโก้'คืนรัง

แอตเลติโก้ มาดริด แถลงคว้า ยานนิค การ์รัสโก้ แนวรุกตัวจี๊ดจาก ต้าเหลียน ยี่ฟาง กลับมาร่วมทีมอีกคำรบ ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล

ดาวเตะวัย 26 เคยค้าแข้งกับทีมตราหมีระหว่างฤดูกาล 2015-18 ลงเล่นไป 124 เกม ทำไป 23 ประตู กับ 17 แอสซิสต์ ก่อนตัดสินใจย้ายไปโกยเงินหยวนในประเทศจีน

อย่างไรก็ดี ล่าสุดปีกเบลเยียมตัดสินใจย้ายกลับมาเล่นกับทีมของ ดิเอโก้ ซิเมโอเน อีกครั้ง และผ่านการตรวจร่างกายกับสโมสเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การ์รัสโก้ทำไป 24 ประตู กับ 17 แอสซิสต์ จาก 52 เกมกับ ต้าเหลียน ยี่ฟาง

