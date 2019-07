OFFICIAL: ของดีมิลาน! วูล์ฟส์รวบ'คูโตรเน'เสริมหอก

วูล์ฟส์ แถลงยืนยันคว้า แพทริค คูโตรเน กองหน้าดาวรุ่งของ เอซี มิลาน เสริมแนวรุก ด้วยสัญญา 4 ปี คาดค่าตัว 23 ล้านปอนด์

ดาวยิงทีมชาติอิตาลีชุด U21 เติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมีของปีศาจแดงดำและทะลุขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี 2017 ทำสถิติลงช่วยทีม 90 นัด ทำไป 27 ประตู

“He’s now integrating and getting the routines into the team. I expect him to provide us with different things to those we already have."



Nuno talks first impressions of Vallejo and seeking further additions to the squad.



