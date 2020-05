OFFICIAL : กู ซึง ยุน ลาซัปโปโรซบแดกู เอฟซี

กู ซึง ยุน ผู้รักษาประตูชาวเกาหลีใต้ บอกลาต้นสังกัดในเจ1ลีกอย่าง คอนซาโดเล ซัปโปโร โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ แดกู เอฟซี ทีมดังในเคลีก เกาหลีใต้ เป็นที่เรียบร้อย

เดิมนายด่านวัย 25 ปี มีแผนอำลาทีมดังเมืองฮอกไกโด ในฤดูกาลหน้า อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ฟุตบอลยังแข่งขันไม้ได้ ส่งผลให้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับ ต้นสังกัดในฤดูกาลนี้ทันที เพื่อเตรียมเข้าเกณฑ์ทหารที่บ้านเกิด ก่อนล่าสุดจะเซ็นสัญญาเป็นสมาชิกใหม่กับ แดกู เอฟซี

อย่างไรก็ตามทางผู้รักษาประตูชาวเกาหลีใต้ เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า หวังที่จะกลับมาค้าแข้งให้ คอนซาโดเล ซัปโปโร อีกครั้งเมื่อปลดประจำการทหาร

สำหรับ กู ซึง ยุน ย้ายจาก เซเรโซ โอซากา มาร่วมทีม คอนซาโดเล ซัปโปโร ในฤดูกาล 2015 โดยมีส่วนสำคัญพาทีมผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศศึกลูวาน คัพ 2019 ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร

OFFICIAL | Daegu FC have confirmed the signing of Gu Sung-yun from Consadole Sapporo. #kleague pic.twitter.com/4C96UYTB76