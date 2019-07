OFFICIAL: กลัดบัคเซ็นลูกตูรามเสียบเบอร์น้องอาซาร์

โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัว มาร์คัส ตูราม ลูกชายของ ลิลิยอง ตูราม มาจากแก็งก็อง สโมสรในลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส ด้วยค่าตัว 8.1 ล้านปอนด์ พร้อมมอบสัญญา 4 ปี เรียบร้อยแล้ว

OFFICIAL: @MarcusThuram is a Foal! 🐎💚



The France U21 international joins from @EAGuingamp on a four-year deal ✍️#DieFohlen pic.twitter.com/ZUG4SM6XB3