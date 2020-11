OFFICIAL: กรณีพิเศษ! กงด็อกเบียย้ายซบแอตฯ มาดริด

🔴⚪ ¡#BienvenidoKondogbia! Acuerdo con el @ValenciaCF para el traspaso de Geoffrey @Kondogbia para lo que resta de temporada y otras tres más. - 🔴⚪ #WelcomeKondogbia Agreement with @valenciacf over the transfer of Geoffrey @Kondogbia. The midfielder has signed a contract until 2024. - 🔴⚪ #BienvenueKondogbia Accord avec Valencia CF pour le transfert de Geoffrey @Kondogbia. Il s'est engagé jusqu'en 2024. 🏧 #AúpaAtleti

