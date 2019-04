MUN48! ผีเสียประตูยุคพรีเมียร์ลีกยับสุด

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สร้างสถิติที่ไม่น่าจดจำเมื่อพวกเขาเสียไปแล้ว 48 ประตูในฤดูกาลนี้ มากที่สุดนับตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นพรีเมียร์ลีก

ทัพปีศาจแดงผลงานดิ่งต่อเนื่อง หลังบุกไปแพ้เอฟเวอร์ตันขาดลอย 0-4 นับเป็นการแพ้นัดที่ 4 ใน 5 นัดหลังสุดในทุกรายการ

โดยตามการบันทึกของ Opta เปิดเผยว่า ปีศาจแดง เสียประตูไปแล้ว 48 ประตูในฤดูกาลนี้ ซึ่งนับเป็นการเสียประตูต่อฤดูกาลมากที่สุดนับตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นพรีเมียร์ลีก

ขณะที่ สถิติเสียประตูมากที่สุดของสโมสรต้องย้อนกลับไปในฤดูกาล 1978-79 โดยเสียไปทั้งสิ้น 63 ประตูทั้งฤดูกาล

48 - Manchester United have conceded 48 Premier League goals in 2018-19, their highest ever tally in a single season in the competition and their most in a top-flight league campaign since 1978-79 (63). Spiralling. #EVEMUN pic.twitter.com/23ftz4f8e6