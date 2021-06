Main Stand จับมือไทยรัฐออนไลน์ ดึงไมเคิล เบิร์น เกาะติดยูโร

Main Stand จับมือไทยรัฐออนไลน์ เกาะติดยูโร 1 เดือนเต็ม ดึงไมเคิล เบิร์น อดีตแข้งไทยลีกร่วมวิเคราะห์เกม

Main Stand สื่อสายกีฬาและสปอร์ตไลฟ์สไตล์ ร่วมกับไทยรัฐออนไลน์ ทำรายการออนไลน์เกาะติดฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือยูโร 2020 โดยมี ไมเคิล โธมัส เบิร์น อดีตนักฟุตบอลไทยลีกมาร่วมเป็นนักวิเคราะห์เกม และเล่าข่าวสารสนุก ๆ ให้คุณ

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือยูโร 2020 ที่ 11 ชาติร่วมเป็นเจ้าภาพแข่งขัน จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายนถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยทาง Main Stand ที่ได้เริ่มต้นแคมเปญ Here Comes The Time เกาะติดศึกยูโร 2020 และโตเกียว เกมส์ มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พร้อมได้มีโปรเจคต์พิเศษร่วมกับไทยรัฐออนไลน์ ผลิตรายการ Here Comes The Time : EURO 2020 เกาะติดยูโรครั้งนี้ โดยมี จิตกร ศรีคำเครือ นักเล่าเรื่องฟุตบอลจากรายการ Footballista ของ Main Stand, แฟร์-ภัคจิรา จิระวัฒนะภัณฑ์ สาวน้อยเจ้าของเพจ ดูบอลแบบแฟร์แฟร์ และ ไมเคิล โธมัส เบิร์น อดีตนักฟุตบอล นครปฐม เอฟซี (ปัจจุบัน นครปฐม ยูไนเต็ด), ชลบุรี เอฟซี และ บางกอกกล๊าส เอฟซี (ปัจจุบัน บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)

รายการนี้ประกอบไปด้วย 3 ช่วงหลัก ๆ โดยช่วงแรกเป็นการอัปเดทข่าวความเคลื่อนไหวในแต่ละวัน, ช่วงที่สองเป็นการวิเคราะห์เกมการแข่งขัน และลูกยิงประตูสำคัญ ๆ ซึ่ง ไมเคิล เบิร์น จะรับบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ลูกยิงแต่ละลูกแบบละเอียดผ่านเทคโนโลยี 3D Animation ด้วยมุมมองของอดีตนักเตะที่เคยยิงประตูสวย ๆ มามากมาย ตลอดจนการโฟนอินพูดคุยสัมภาษณ์อดีตนักเตะไทยลีก ที่เคยร่วมทีมกับนักเตะในยูโรชุดปัจจุบัน พร้อมกับจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษโทรสัมภาษณ์พูดคุยกับอดีตนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ด้วย

Here Comes The Time : EURO 2020 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนไปถึง 12 กรกฎาคม ติดตามทุกวัน ทางเพจ Thairath Sport - ไทยรัฐสปอร์ต และช่องยูทูบไทยรัฐ เวลา 19.00 - 20.00 น.