GOAL Thailand ร่วมเป็น Official Partner มหกรรมเสื้อฟุตบอลวินเทจ Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่ 9

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับงาน Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่ 9 (TFSF9) มหกรรมเสื้อฟุตบอลวินเทจที่รวบรวมคนรักฟุตบอล แฟชั่น และวัฒนธรรมลูกหนังไว้ในที่เดียว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ พื้นที่ M SPACE ชั้น G ศูนย์การค้า The Mall Lifestore บางกะปิ เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้ง 3 วัน
ปีนี้งานมาพร้อมแคมเปญพิเศษ “The 90’s” พาแฟนบอลย้อนสู่ยุคที่เสื้อฟุตบอลก้าวข้ามบทบาทของชุดกีฬา กลายเป็นสัญลักษณ์ของแฟชั่นฟุตบอลที่เชื่อมโยงกับ วัฒนธรรมร่วมสมัยและอิทธิพลของ Pop Culture ในยุค 1990s ผ่านลวดลาย สีสัน และดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งยังคงส่งอิทธิพลต่อแฟชั่นและวัฒนธรรมฟุตบอลในปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน GOAL Thailand ยังได้เข้ามาเป็น Official Partner สำหรับงานนี้อีกด้วย เพื่อยกระดับงานเสื้อบอล พร้อมอีเว้นท์และคอนเทนท์ใหม่ ๆ รวมถึงร่วมผลักดันวัฒนธรรมเสื้อฟุตบอลวินเทจในเมืองไทยให้ก้าวไปอีกขั้น ตลอดปี 2026
"เสื้อฟุตบอลวินเทจ เป็นปีกวัฒนธรรมของฟุตบอลที่สำคัญตลอดมา GOAL Thailand รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ TFSF อีกครั้ง เชื่อว่างานนี้จะเป็นพื้นที่สนุก ๆ สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะบังเอิญผ่านไปหรือตั้งใจเดินทางมา" ธนะ วงษ์มณี ผู้ร่วมก่อตั้งและบรรณาธิการบริหาร GOAL Thailand กล่าว
ภายในงานพบกับกิจกรรมและไฮไลท์มากมาย อาทิ
• ร้านเสื้อฟุตบอลวินเทจและร้านของสะสมฟุตบอลกว่า 40 ร้าน จากทั่วประเทศ
• นิทรรศการจัดแสดงเสื้อฟุตบอลคลาสสิก ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ
• พบปะและพูดคุยกับอดีตนักฟุตบอลชื่อดัง อินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอล และนักสะสมตัวจริง
• กิจกรรมบนเวที เช่น เกมแฟนพันธุ์แท้เสื้อบอล และกิจกรรมร่วมสนุกตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ร่วมงานที่ช้อปสินค้าภายในงาน ครบ 500 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่เป็น เสื้อฟุตบอลแท้จากสโมสรชั้นนำในยุโรปฤดูกาลใหม่ พร้อมของรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน
งาน Thailand Football Shirt Festival ครั้งที่ 9 เปิดให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และสามารถเดินทางได้สะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
• รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลงสถานี บางกะปิ เชื่อมเข้าศูนย์การค้าชั้น M
• รถยนต์ส่วนตัว สามารถเข้าได้ทั้งจากถนนลาดพร้าว ถนนรามคำแหง และสะพานยกระดับข้ามแยกบางกะปิ
• เรือด่วนคลองแสนแสบ ลงท่า เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิ
Thailand Football Shirt Festival ยังคงตอกย้ำแนวคิดว่า “เพราะเสื้อบอล ไม่ได้ใส่แค่ในสนามฟุตบอล” และไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพใดหรือวัยไหน เสื้อฟุตบอลคือสไตล์ที่ทุกคนสามารถสวมใส่ได้
