GLO STAR วันที่สองที่ญี่ปุ่น ลงฝึกซ้อมร่วมทีม U17 อวิสป้า ฟุกุโอกะ ต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 นักฟุตบอลเยาวชนไทยในโครงการ GLO STAR จากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน รายการ GLO Cup 2025 จำนวน 6 คน ประกอบด้วย สรชัย ภารุนัย, กฤษฎา บัวขจร, อิรฟาน ดอเลาะ (รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี) และ ภัทรกร เอี่ยมอำพร, กลวัชร ดวงกลาง, ธีรพล ขำกลํ่า (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)
ได้ลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ของสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ ทีมชั้นนำแห่งศึกเจลีก ซึ่งนับเป็นวันที่สองของการเก็บตัวฝึกซ้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น
โครงการ GLO STAR เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน รายการ GLO Cup 2025 ซึ่งจัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม ผ่านกระบวนการแข่งขันและการคัดเลือกจากเยาวชนกว่า 15,000 คน ใน 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ
จากกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้น ส่งผลให้ได้นักฟุตบอลเยาวชนที่มีศักยภาพสูงสุดทั้ง 6 คน ในฐานะ GLO STAR เดินทางมาฝึกซ้อมฟุตบอลกับสโมสรอวิสป้า ฟุกุโอกะ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟุตบอลระดับนานาชาติ และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต
สำหรับกิจกรรมในวันที่สอง ช่วงเช้า GLO STAR ทั้ง 6 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายโกศล สถิตธรรมจิตร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ให้การต้อนรับ พูดคุย แนะนำ และให้กำลังใจแก่นักฟุตบอลเยาวชนไทยในการใช้ชีวิตและฝึกซ้อมตลอดระยะเวลา 6 เดือนในประเทศญี่ปุ่น
จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมสโมสรอวิสป้า ฟุกุโอกะ โดยได้รับการต้อนรับจาก มร.ยามางูจิ ผู้บริหารของสโมสร ก่อนที่ในช่วงเย็น นักฟุตบอลเยาวชนไทยทั้ง 6 คน จะลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ของอวิสป้า ฟุกุโอกะ อย่างเข้มข้น ท่ามกลางการดูแลและคำแนะนำจากทีมงานสต๊าฟฟ์โค้ชของสโมสรเจลีก
ทั้งนี้ นักฟุตบอลเยาวชน GLO STAR ทุกคนยังคงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองบนเส้นทางฟุตบอลอาชีพในระดับนานาชาติ