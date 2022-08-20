FIFA 23 เปิดค่าพลังเหล่าแข้ง FUT Heroes

Ewan Gennery|
FIFA 23 FUT Heroes (2)EA Sports/GOAL composite
FIFA 23อีสปอร์ตเกม

เกมฟุตบอลยอดนิยมภาคล่าสุดเปิดค่าพลังบรรดาตำนานนักเตะชุดใหม่ที่จะเล่นได้ในภาค 23 นี้ในชื่อ FUT Heroes ซึ่งเป็นการร่วมมือกับทาง Marvel

EA Sports เปิดเผยค่าพลังของบรรดา FIFA Ultimate Team Heroes ชุดใหม่ที่จะเพิ่มเข้าไปในเกม โดยนักเตะเหล่านี้จะส่งผลอย่างมากต่อเคมีและค่าพลังของนักเตะคนอื่นๆ ในเกม

นักเตะที่เพิ่มเข้ามาในคราวนี้มีทั้ง ยาย่า ตูเร่, แลนดอน โดโนแวน รวมถึงนักเตะรายอื่นๆ อีกมากมาย ขณะที่ เจย์ เจย์ โอโคชา, ฮิเดโตชิ นากาตะ ซึ่งเคยมีในเกมอยู่แล้ว ก็ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นหนึ่งในการ์ด Hero ด้วย

บรรดานักเตะที่เป็น Heroes ทั้งหลายจะมีภาพการ์ด FUT แบบพิเศษจากความร่วมมือกับ Marvel โดยหากคุณส่งพรีออเดอร์เกมก่อนจะได้การ์ด Hero ฟรีด้วย

ทั้งนี้ FUT Hero แต่ละคนจะถูกบรรจุอยู่ในลีกซึ่งพวกเขาทำผลงานได้ดีในระหว่างที่ยังค้าแข้งอยู่ และหากพวกเขาถูกใส่เข้าไปในทีมที่มีนักเตะอยู่ในลีกนั้นๆ ทั้งตัวพวกเขาเองและนักเตะคนอื่นๆ จะได้รับค่าเคมีและค่าพลังเพิ่ม นอกจากนี้ Heroes ยังให้ค่าเคมีแก่นักเตะที่อยู่ในทีมชาติเดียวกันอีกด้วย

ค่าพลัง FUT 23 Heroes

นักเตะ

ทีมชาติ

ค่าพลัง

ตำแหน่ง

Rudi Voller

Germany

91

ST

Diego Forlan

Uruguay

91

ST

Lucio

Brazil

90

CB

Jean-Pierre Papin

France

90

ST

Yaya Toure

Ivory Coast

89

CDM

Jay-Jay Okocha

Nigeria

89

CAM

Javier Mascherano

Argetina

89

CDM

Rafa Marquez

Mexico

89

CDM

Tomas Brolin

Sweden

89

ST

Ricardo Carvalho

Portugal

89

CB

Claudio Marchisio

Italy

88

CM

Dirk Kuyt

Netherlands

88

RM

Landon Donovan

United States of America

88

RM

Hidetoshi Nakata

Japan

88

CAM

Harry Kewell

Australia

88

LF

Saeed Al-Owairan

Saudi Arabia

88

CAM

Joan Capdevila

Spain

88

LB

Park Ji-Sung

South Korea

87

CAM

Sidney Govou

France

87

CAM

Peter Crouch

England

86

ST