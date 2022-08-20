FIFA 23 เปิดค่าพลังเหล่าแข้ง FUT Heroes

EA Sports เปิดเผยค่าพลังของบรรดา FIFA Ultimate Team Heroes ชุดใหม่ที่จะเพิ่มเข้าไปในเกม โดยนักเตะเหล่านี้จะส่งผลอย่างมากต่อเคมีและค่าพลังของนักเตะคนอื่นๆ ในเกม
นักเตะที่เพิ่มเข้ามาในคราวนี้มีทั้ง ยาย่า ตูเร่, แลนดอน โดโนแวน รวมถึงนักเตะรายอื่นๆ อีกมากมาย ขณะที่ เจย์ เจย์ โอโคชา, ฮิเดโตชิ นากาตะ ซึ่งเคยมีในเกมอยู่แล้ว ก็ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นหนึ่งในการ์ด Hero ด้วย
บรรดานักเตะที่เป็น Heroes ทั้งหลายจะมีภาพการ์ด FUT แบบพิเศษจากความร่วมมือกับ Marvel โดยหากคุณส่งพรีออเดอร์เกมก่อนจะได้การ์ด Hero ฟรีด้วย
ทั้งนี้ FUT Hero แต่ละคนจะถูกบรรจุอยู่ในลีกซึ่งพวกเขาทำผลงานได้ดีในระหว่างที่ยังค้าแข้งอยู่ และหากพวกเขาถูกใส่เข้าไปในทีมที่มีนักเตะอยู่ในลีกนั้นๆ ทั้งตัวพวกเขาเองและนักเตะคนอื่นๆ จะได้รับค่าเคมีและค่าพลังเพิ่ม นอกจากนี้ Heroes ยังให้ค่าเคมีแก่นักเตะที่อยู่ในทีมชาติเดียวกันอีกด้วย
Our squad is assembled. Here are the full ratings for your #FIFA23 FUT Heroes 📈— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 19, 2022
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ค่าพลัง FUT 23 Heroes
นักเตะ
ทีมชาติ
ค่าพลัง
ตำแหน่ง
Rudi Voller
Germany
91
ST
Diego Forlan
Uruguay
91
ST
Lucio
Brazil
90
CB
Jean-Pierre Papin
France
90
ST
Yaya Toure
Ivory Coast
89
CDM
Jay-Jay Okocha
Nigeria
89
CAM
Javier Mascherano
Argetina
89
CDM
Rafa Marquez
Mexico
89
CDM
Tomas Brolin
Sweden
89
ST
Ricardo Carvalho
Portugal
89
CB
Claudio Marchisio
Italy
88
CM
Dirk Kuyt
Netherlands
88
RM
Landon Donovan
United States of America
88
RM
Hidetoshi Nakata
Japan
88
CAM
Harry Kewell
Australia
88
LF
Saeed Al-Owairan
Saudi Arabia
88
CAM
Joan Capdevila
Spain
88
LB
Park Ji-Sung
South Korea
87
CAM
Sidney Govou
France
87
CAM
Peter Crouch
England
86
ST