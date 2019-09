eTournament ก็มา! KONAMI เปิดตัว UEFA eEURO 2020

Konami จับมือกับ UEFA เปิดตัวทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน eFootbball ในชื่อของ UEFA eEURO 2020 ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นจาก 55 ประเทศสมาชิกได้มีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศ

ซีรีย์เกมฟุตบอลภาคล่าสุดของทาง Konami คือ eFootball PES 2020 ที่ได้วางจำหน่ายให้แฟนเกมได้เล่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั่วโลก

สำหรับเกมภาคนี้คือ ทาง Konami ได้ลิขสิทธิ์การแข่งขัน Euro 2020 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทำให้พวกเขา สามารถออกอัพเดททัวร์นาเมนต์ดังกล่าวใส่ในเกมได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคาดว่าจะออกมาให้แฟนเกมได้เล่นกันในช่วงกลางปีหน้า

โดยในปีหน้าทาง Konami จับมือกับ UEFA จัดทัวร์นาเมนต์ eFootbball ในชื่อของ UEFA eEURO 2020 โดยจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่ช่วงต้นปีหน้าเป็นต้นไป และมีกำหนดให้รอบสุดท้ายแข่งขันในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2020 ก่อนรอบชิง Uefa Euro 2020 ทำการแข่งขันในวันที่ 12 กรกฎาคม 2020

