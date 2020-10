Eleven Sports คือใคร? รู้จักสื่อในมือประธานลีดส์ ผู้ถ่ายทอดสดไทยลีก 8 ปี

Eleven Sports ร่วมมือกับ เซ้นส์ ถือลิขสิทธ์ถ่ายทอดสดบอลไทย 8 ปี เราจึงขอพาไปทำความรู้จักสถานีโทรทัศน์แห่งนี้กัน

ข่าวใหญ่วงการฟุตบอลไทยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คงไม่พ้นเรื่องที่ ทรูวิชัน จะหมดสัญญาการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ที่คนไทยรู้จักกันในนามบริษัท Content Provider ผลิตรายการโทรทัศน์แบบครบ วงจรให้กับสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องต่าง ๆ มีทั้งพัฒนารูปแบบรายการเอง และซื้อลิขสิทธิ์รายการจากต่างประเทศมากมาย และในโอกาสนี้เราจึงขอพาทุกคนไปไปทำความรู้จัก Eleven Sports สถานีโทรทัศน์ข้ามชาติแห่งนี้กัน

Eleven Sports คือใคร?

Eleven Sports เป็นสถานีโทรทัศน์ข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของเครือ Aser Ventures ซึ่งมี อันเดรีย ราดริซซานี ประธานสโมสรลีดส์ ยูไนเต็ด เป็นเจ้าของร่วมด้วย Mr. Marc Watson (มร.มาร์ค วัตสัน) Executive Chief of British Telecom และ Mr. Luis Vicente (มร.หลุยส์ วินเซนต์) Executive Head of Digital, FIFA

สถานีโทรทัศน์แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 ที่เบลเยียมและลักเซมเบิร์ก โดยให้บริการถ่ายทอดสดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 พวกเขาได้ลิขสิทธ์ถ่ายทอดสด ฟอร์มูลา วัน ที่โปแลนด์ ก่อนที่ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน พวกเขาก็คว้าลิขสิทธ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ที่ไต้หวัน

วันที่ 16 มีนาคม 2017 พวกเขาเริ่มเจาะตลาดฝั่งอเมริกา ด้วยการซื้อสถานีโทรทัศน์ One World Sports และเปลี่ยนชื่อเป็น Eleven Sports Network โดยนอกจากจะมีการถ่ายทอดสดกีฬาเกือบทุกประเภทแล้ว ยังได้ลิขสิทธ์ถ่ายทอดสดทัวร์นาเมนต์เกม Counter-Strike: Global Offensive อีกด้วย

ในเดือนพฤษภาคม 2017 พวกเขาเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอิตาเลียนที่ชื่อ Sportube ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น Eleven Sports ในเดือนกันยายนปีเดียวกัน โดยเมื่อปี 2019 ที่ผ่านมา ลิขสิทธ์การถ่ายทอดสดที่อยู่ในสถานีนี้ประกอบด้วยฟุตบอลเซเรีย ซี, ซูเปร์ลีกา อาร์เจนตินา, วอลเลย์บอลหญิง, โปโลน้ำ, แฮนด์บอล และ เนชันส์ลีก บางนัด

วันที่ 9 มกราคม 2018 พวกเขาได้ลิขสิทธ์ถ่ายทอดสดบาสเก็ตบอล เอ็นบีเอ จี ลีก จำนวน 120 นัด ในฤดูกาล 2017/18 ที่สหรัฐอเมริกา

ในเดือนพฤษภาคม 2018 Eleven Sports ขายหุ้น 50% ในโปแลนด์ให้กับสถานีโทรทัศน์ Telewizja Polsat ก่อนที่พวกเขาจะได้ลิขสิทธ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลลาลีกา ต่อจาก Sky Sports ในอังกฤษและไอร์แลนด์ โดยในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน พวกเขาก็ได้ลิขสิทธ์ฟุตบอลเซเรีย อา ต่อจาก BT Sport รวมถึงเอเรดิวิซี, ไชนีส ซูเปอร์ลีก และออลสเวนส์คาน ลีกสูงสุดของสวีเดนด้วย ทว่าในเดือนมกราคม 2019 Eleven Sports ก็ปล่อยลิขสิทธิ์เซเรีย อา, เอเรดิวิซี, ไชนีส ซูเปอร์ลีก และออลสเวนส์คาน ต่อให้กับ Premier Sports ซึ่งการทำตลาดในสหราชอาณาจักรครั้งนี้ ตัวของอันเดรีย ราดริซซานี ก็ออกมายอมรับเองเลยว่าเป็น "ข้อผิดพลาด" เพราะเป็นเรื่องยากในการสู้กับ Sky Sports และ BT Sport ที่ครองใจผู้ชมอยู่ก่อนแล้ว

ในเดือนมิถุนายน 2018 พวกเขาเริ่มตีตลาดเมียนมาร์ ภายใต้แบรนด์ MY Sports ซึ่งถือลิขสิทธ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติเมียนมาร์ ชุดใหญ่, U23, U21, U18 นอกจากนี้ยังได้ลิขสิทธ์ของ เมียนมาร์ เนชันนอล ลีก, ทัวร์นาเมนต์พลตรี อองซาน ชิลด์, เซเรีย อา, เอฟเอ คัพ และไชนีส ซูเปอร์ลีก อีกด้วย

ในเดือนมีนาคม 2019 พวกเขาได้ลิขสิทธ์ถ่ายทอดสดนิปปง โปรเฟสชันนอล เบสบอล ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังขายหุ้นทั้งหมดในประเทศโปแลนด์ให้กับ Telewizja Polsat โดย อันเดรีย ราดริซซานี มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียว

ในเดือนมิถุนายน 2020 พวกเขาจับมือกับ Mediapro บริษัทจากสเปน เจาะตลาดเบลเยียม ด้วยการคว้าลิขสิทธ์ เบลเจียน โปรลีก, ดิวิชัน บี, และฟุตบอลหญิง ซูเปอร์ลีก

ในเดือน สิงหาคม 2020 พวกเขารีแบรนด์ครั้งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Eleven 2.0" ด้วยการเปลี่ยนชื่อจาก Eleven Sports เหลือเพียง Eleven และมุ่งเน้นไปที่กีฬาหญิง, กีฬาพื้นบ้าน และอีสปอร์ต ให้มากขึ้น

ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดครอบคลุมรายการไหนบ้าง?

Zense จะเข้ามาถือลิขสิทธ์ร่วมกับ Eleven Sports ทุ่มเงินมหาศาลกว่า 9,600 ล้านบาท เป็นผู้ชนะประมูลถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย ยาว 8 ปี โดยจะแบ่งจ่ายปีละ 1,200 ล้านบาท โดยลิขสิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุม ทั้ง ฟุตบอลทีมชาติไทย ทุกชุด ทุกรุ่น ทั้งชายและหญิง และทีมชาติ FUTSAL ชาย-หญิง, (T1) TOYOTA THAI LEAGUE, FA CUP, LEAGUE CUP, (T2) M-150 แชมเปี้ยนชิพ (T3) ออมสิน ลีก รีเจนนัล แชมเปี้ยนชิพ , ฟุตซอลลีก ชาย-หญิง, ESPORTS , FANTASY LEAGUE

รับชมได้ช่องทางไหนบ้าง?

แฟนบอลชาวไทยจะได้เห็นคอนเทนต์ที่หลากหลาย และแตกต่างไปจากเดิม รวมถึงการรับชมการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการ ในหลายๆแพลตฟอร์ม ทั้งออนไลน์ , ออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ชมสดผ่านทีวีดิจิทัล , Application , OTT ทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นก้าวใหม่ที่สำคัญสำหรับวงการฟุตบอลของไทย

นอกจากฟุตบอล มีคอนเทนต์อะไรอีกบ้าง?

นอกจากการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยแล้ว ยังมีคอนเทนต์รูปแบบใหม่ ผ่านการถ่ายทอดสดฟุตบอล, รายการวิเคราะห์ระหว่างเกม, รายการเรียลลิตี้, เกมโชว์, ซีรีย์เกี่ยวกับฟุตบอล ฯลฯ ภายใต้นิยามใหม่คำว่า Sportainment ซึ่งเป็นการนำเรื่องฟุตบอลมาผสมเข้ากับความบันเทิงในแบบฉบับของ Zense เช่นการนำแฟนบอลมาประชันความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลไทยชิงเงินรางวัลกว่าล้านบาท , รายการ เตะสู้ฝัน ซึ่งเป็นรายการปลดหนี้ที่ทีมงานจะเดินทางไปทุกสนามในไทยลีก เพื่อให้ผู้คนในพื้นที่ได้โชว์ทักษะการยิงประตู หากยิงเข้าได้เงินรางวัลใช้หนี้ทันที

นอกจากน้ียังมี kick off all star ซุป'ตาร์ ท้าเตะ ที่จะนำดารานักแสดง 30 คน เข้าแคมป์ฝึกซ้อมฟุตบอลอย่างจริงจังเพื่อเป้าหมายสุดท้าทายคือการดวลแข้งกับนักเตะทีมชาติไทย , Another Dream หนึ่งวันถ้าฉันเป็นได้ รายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของนักฟุตบอลไปเป็นสวมบทอาชีพอื่นในหนึ่งวันที่จะพบกับความท้าทายใหม่อย่างไม่เคยเจอมาก่อน , Star Sport รายการที่จะค้นหาอินฟลูเรนเซอร์ , นักพากย์หน้าใหม่ , นักข่าว เพื่อสร้างโอกาสเป็นซูเปอร์สตาร์ร่วมรายการฟุตบอล

ปิดท้ายด้วยสิ่งที่กำลังเป็นกระแสมาแรงอย่าง ซีรีส์Y The Winner รักชนะใจ ที่จะมาช่วยเพิ่มให้คนกลุ่มใหม่รักฟุตบอลไทยไปด้วยกัน และยังมีอีกหลายรายการให้ได้ติดตาม