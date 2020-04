EA จัดทัวร์นาเมนต์ #Stayandplay Cup เชิญ 20 ทีมแข่ง FIFA 20

EA Sports ค่ายผลิตเกมชื่อดัง จัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เกม FIFA 20 ในชื่อรายการ Stay and Play Cup โดยเชิญ 20 สโมสรดังทั่วยุโรปเข้าร่วมการแข่งขัน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดรุนแรงในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ทำให้บรรดากิจกรรมนอกบ้าน รวมถึงการแข่งขันกีฬามีอันต้องถูกระงับไป จนหลาย ๆ กีฬาถูกประยุกต์มาแข่งขันแบบออนไลน์มากขึ้น

ล่าสุด EA Sports ผู้ผลิตเกมฟุตบอลชื่อดังอย่าง FIFA 20 ได้ จัดทัวร์นาเมนต์ #Stayandplay Cupโดยเชิญ 20 สโมสรดังทั่วยุโรป ซึ่งจะแข่งขันในรูปแบบน็อคเอาท์ โดยแต่ละทีมจะส่งนักฟุตบอลของพวกเขาเข้าร่วมการแข่งขันทีมละหนึ่งคน โดยในการแข่งขันแพ้แบบคัดออก หากเสมอในเวลา 90 นาทีปกติจะมีการต่อเวลาพิเศษและยิงจุดโทษตัดสินทันที

โดยแฟนบอลสามารถรับชมได้ทาง Twitch ของทาง EA SPORTS FIFA นอกจากนี้ทาง EA จะบริจาคเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ Global Giving’s Coronavirus Relief Fund เพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 และในทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะมีการเปิดช่องทางให้แฟนบอลร่วมบริจาคเงินด้วยเช่นกัน

20 historic European clubs 🌍

20 pro footballers ⚽️

$1M for charity 🙌



Stay Home. Play Together.



Join us for the #stayandplay Cup 🎮 starting April 15 ➡️ https://t.co/1K7xWNze1y pic.twitter.com/aiHVrFjMFO