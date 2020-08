DONE DEAL! บาเลนเซียคอนเฟิร์มปล่อย'โรดริโก้'ซบลีดส์

บาเลนเซีย ทีมดังแห่งสเปน ยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงปล่อยตัว โรดริโก้ โมเรโน กองหน้าตัวเก่งให้กับ ลีดส์ ยูไนเต็ด น้องใหม่ศึกพรีเมียร์ลีก เรียบร้อยแล้ว

กองหน้าชาวสเปน คือหนึ่งในสตาร์ของไอ้ค้างคาวที่ได้รับไฟเขียวให้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ และก็เป็นทัพยูงทองที่ได้ตัวดาวยิงรายนี้ไปร่วมทีม โดยค่าตัวคาดว่าอยู่ที่ราว 30 ล้านปอนด์

"บาเลนเซีย บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับ ลีดส์ ยูไนเต็ด เมื่อวันอังคาร ในการย้ายทีมของ โรดริโก้ โมเรโน" บาเลนเซีย แถลง

"บาเลนเซีย ขอขอบคุณ โรดริโก้ สำหรับความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดช่วง 6 ฤดูกาลที่ผ่านมา"

โรดริโก้ ลงสนามให้ บาเลนเซีย ไปทั้งสิ้น 220 เกม ทำไป 59 ประตู เคยรับใช้ทีมชาติสเปนไปแล้ว 22 นัด รวมถึงอยู่ในทีมชุดฟุตบอลโลกปี 2018 ด้วย

