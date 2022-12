DONE DEAL : ยะโฮร์ปล่อยยืม 'ซาฟาวี' ซบราชบุรี พ่วงแข้งมาลี

ยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม แชมป์ลีกมาเลเซีย คอนเฟิร์มปล่อย ซาฟาวี ราซิด ปีกดีกรีทีมชาติมาเลเซีย และ มุสซา ซิดิเบ แนวรุกชาวมาลี มาร่วมทัพ ราชบุรี เอฟซี ด้วยสัญญายืมตัว ลุยรีโว่ ไทยลีก 2022/23 เลกสอง

ราชันมังกรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในไทยลีก 2022/23 ปัจจุบันรั้งอันดับ 3 ของตารางคะแนนหลังผ่านครึ่งทางของซีซั่น

โดยล่าสุดทีมของ ชาบี โมโร กุนซือชาวสเปน ขยับเสริมทัพได้อย่างน่าสนใจในช่วงปิดเลกแรก ด้วยการคว้าตัว ซาฟาวี ราซิด ปีกดีกรีทีมชาติมาเลเซีย และ มุสซา ซิดิเบ แนวรุกชาวมาลี จากสโมสรยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม มาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว หลังทั้งสองสโมสรบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ซาฟาวี ราซิด ถือเป็นนักเตะโควตาอาเซียนรายที่ 4 ของราชันมังกร ต่อจาก เมียว มิน ลัตต์, ไฮ เพียว วิน และ อดัม รีด ซึ่งจะเดินทางมาฝึกซ้อมกับราชบุรี เอฟซี หลังเสร็จสิ้นโปรแกรมทีมชาติ ซึ่งเจ้าตัวมีชื่อติดทัพเสือเหลือง ชุดลุยศึกเอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คัพ 2022 โดยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับ เวียดนาม, สิงคโปร์, เมียนมา และ สปป.ลาว

สำหรับ ซาฟาวี ราชิด ผ่านการติดทีมชาติมาเลเซีย มาแล้วเกือบทุกชุดทั้ง U18, U23 และชุดใหญ่ และยังเคยยิงประตูใส่ทีมชาติไทยมาแล้วในเกมฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก รอบสอง ที่ยูเออี เมื่อรับหน้าที่ยิงจุดโทษเป็นประตูชัยพาทีมชนะ 1-0 โดยล่าสุดเพิ่งบุกมาชนะ ช้างศึก ถึงบ้าน ในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ คัพ ครั้งที่ 48 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมา

ขณะที่ มุสซา ซิดิเบ วัย 28 ปี เล่นฟุตบอลในตำแหน่งปีก ผ่านการค้าแข้งในลีกสเปน โดยเพิ่งย้ายมาอยู่กับยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม เมื่อต้นปี 2022

Johor Darul Ta'zim FC (JDT) have reached an agreeement with Thai League 1 side Ratchaburi FC to loan Safawi Rasid and Moussa Sidibé.



The Southern Tigers wish the duo all the best for the coming season.



Hector Bidoglio, Johor Darul Ta’zim FC Technical Director pic.twitter.com/wMSKCc8r7o