DONE DEAL: ไลป์ซิกคว้า ฮวัง ฮี-ชาน เสียบแวร์เนอร์

แอร์เบ ไลป์ซิก ประกาศยืนยัน พวกเขาบรรลุข้อตกลงคว้า ฮวัง ฮี-ชาน กองหน้าของ เร้ดบูล ซัลซ์บวร์ก ร่วมทัพ ด้วยสัญญา 5 ปี โดยไม่มีการเปิดเผยค่าตัวแต่อย่างใด

ทีมของ ยูเลียน นาเกลส์มันน์ ต้องการศูนย์หน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทัพ หลังจาก ติโม แวร์เนอร์ ย้ายไปร่วมทีมเชลซีในฤดูกาลหน้า ก่อนล่าสุดพวกเขาจะบรรลุข้อตกลงคว้าดาวยิงทีมชาติเกาหลีใต้แล้ว

RB Leipzig are delighted to announce the signing of Hee-chan Hwang ✍️



The South Korean forward joins the club from @FCRBS_en on a five-year deal 🙌



🔴⚪ #DieRotenBullen pic.twitter.com/HTJEtG1tB7