DONE DEAL: แมนฯยูฯบรรลุคว้า'ตราโอเร'ดาวรุ่งอตาลันต้า

แมนฯ ยูไนเต็ด ประกาศยืนยัน พวกเขาบรรลุข้อตกลงคว้า อาหมัด ตราโอเร แข้งอนาคตไกลของอตาลันต้าแล้ว

รายงานระบุว่า ปีศาจแดงตกลงจ่ายเงิน 19 ล้านปอนด์ (21 ล้านยูโร) บวกกับโบนัสในอนาคตอีก 18 ล้านปอนด์ (20 ล้านยูโร) แลกกับการดึงปีกขวาวัย 18 มาร่วมทีม

โดยตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนตรวจร่างกายนักเตะ, ตกลงสัญญาส่วนตัวนักเตะ และขอเวิร์คเพอร์มิต ตราโอเรก็จะกลายเป็นผู้เล่นใหม่ของปีศาจแดงเต็มตัว ซึ่งเขาจะย้ายมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมนี้

ทั้งนี้ ตราโอเรเติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมีของอตาลันต้า ก่อนทะลุขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในซีซันที่ผ่านมา และทำประตูได้ทันทีในเกมประเดิมสนามกัลโช เซรีย อา

🔴 We have reached an agreement with Atalanta for the future transfer of Amad Diallo, subject to a medical, personal terms and work permit. 👋#MUFC