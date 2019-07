DONE DEAL: เรือจ่ายค่าฉีกสัญญาโรดรี้ 70 ล้านยูโร

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยื่นข้อเสนอ 70 ล้านยูโรเพื่อฉีกสัญญาคว้าตัว โรดรี้ มิดฟิลด์ตัวเก่งของแอตเลติโก้ มาดริด มาร่วมทีมเรียบร้อยแล้ว

กองกลางทีมชาติสเปนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม แม้ในฤดูกาลที่ผ่านมาจะเป็นเพียงฤดูกาลแรกของเขากับทีม โดยฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวไปสะดุดตาของ เป็ป กวาร์ดิโอลา กุนซือทัพเรือใบสีฟ้าที่ต้องการผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์มาใช้งานในระยะยาว

ล่าสุด ทัพตราหมีได้แถลงอย่างเป็นทางการว่า แมนฯซิตี้ จ่ายค่าฉีกสัญญา 70 ล้านยูโร (63 ล้านปอนด์) เพื่อคว้าตัวมิดฟิลด์วัย 23 ปีไปร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ นักเตะจะเดินทางมาตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับทีมเรือใบสีฟ้าในขั้นต่อนต่อไปก่อนจะประกาศเป็นักเตะของทีมอย่างเป็นทางการ

Manchester City pays Rodrigo's buyout clause at LaLiga headquarters. The player has unilaterally terminated his contract with our club.

👉 https://t.co/MV0RpPtQ9u