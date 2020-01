DONE DEAL: หงส์คว้า "ฮาร์ดี้" อดีตเด็กปั้นเรือ

เบรนท์ฟอร์ด ทีมในอีเอฟแอล แชมเปี้ยนชิพ แถลงปล่อยตัวกองหน้าดาวรุ่งอย่าง โจ ฮาร์ดี้ ให้ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูล แบบไม่มีการเปิดเผยค่าตัวแต่อย่างใด

กองหน้าวัย 21 ปี เคยอยู่ในทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก่อนจะเลือกย้ายมาอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดในปี 2017 โดยที่เขายังไม่เคยลงเล่นในระดับทีมชุดใหญ่ให้กับทั้งสองสโมสรมาก่อน

ทั้งนี้ ฮาร์ดี้ ซึ่งยิงไป 40 ประตู จากการลงเล่น 80 นัด ให้ทีมสำรองของเบรนท์ฟอร์ด จะเข้ามาอยู่กับหงส์แดงชุด U23 ซึ่งคุมทัพโดย นีล คริตชลีย์

