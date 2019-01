DONE DEAL: บาร์ซามือไวเซ็นฟรีเด็กตูลูสล่วงหน้า

บาร์เซโลนา แถลงยืนยัน พวกเขาบรรลุข้อตกลงคว้า ฌอง-แคลร์ โตดิโบ แนวรับเนื้อหอมของตูลูส ร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวแล้ว

กองหลังวัย 19 เหลือสัญญากับตูลูสถึงแค่สิ้นสุดฤดูกาลนี้และตัดสินใจไม่ต่อสัญญา ก่อนตกลงเซ็นสัญญาย้ายซบบาร์ซาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว โดยเขาจะย้ายมาร่วมถิ่นคัมป์นูหลังจากหมดสัญญาในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

"หนึ่งในคุณภาพสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งและความสามารถในการเล่นลูกกลางอากาศ" แถลงการณ์ของเจ้าบุญทุ่ม Editor Picks OPINION: กระดาษคำตอบของราเยวัช ความพังพินาศของช้างศึก

"ดาวรุ่งที่เปี่ยมพรสวรรค์ผู้นี้จะย้ายมาบาร์เซโลนา เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีอนาคตสดใสที่สุดในตำแหน่งของเขาในวงการลูกหนังยุโรป"

ทั้งนี้ โตดิโบ้ลงเล่นกับตูลูส 10 เกมในฤดูกาลนี้ ทำไปได้ 1 ประตู และยังสามารถขยับขึ้นมายืนเป็นกองกลางได้ด้วย

Agreement with Jean-Clair Todibo (@jctodibo) for him to join the Club next season. https://t.co/L1Ejgvhg1f — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2019