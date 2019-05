DONE DEAL: ตราหมีคว้าแนวรับปอร์โต้ทดแทนโกดิน

เอฟซี ปอร์โต้ แถลงปล่อย เฟลิเป้ มอนเตย์โร ปราการหลังของทีม ย้ายซบ แอตเลติโก้ มาดริด ด้วยสนนราคา 20 ล้านยูโร

กองหลังชาวบราซิลเลียนย้ายมาเล่นกับปอร์โต้ในปี 2016 และทำผลงานได้อย่างคงเส้นคงวามาตลอด ก่อนล่าสุดจะมีโอกาสได้ย้ายไปเล่นในสเปนกับทีมตราหมีแล้ว

ทีมของ ดิเอโก้ ซิเมโอเน ตัดสินใจดึงแนวรับวัย 29 เข้ามาแทนที่ ดิเอโก้ โกดิน กัปตันทีมคนเก่งที่ตัดสินใจโบกมือลาสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้นั่นเอง

ทั้งนี้ เฟลิเป้ถือเป็นแข้งใหม่รายแรกของแอต.มาดริดประจำซัมเมอร์นี้

Official statement from Porto to the CMVM.



Felipe to Atletico Madrid for 20m€.#FCPorto #SomosPorto pic.twitter.com/O1VvLUZOAS