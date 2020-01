DONE DEAL: จบมหากาพย์! ผีแถลงปิดดีลบรูโน

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงอย่างเป็นทางการเรื่องการตกลงคว้าตัว บรูโน แฟร์นันเดส แนวรุกตัวเก่งของสปอร์ติ้ง ลิสบอน มาร่วมทืมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทัพปีศาจแดงตกเป็นข่าวลือกับแนวรุกทีมชาติโปรตุเกสมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ก่อนจะเริ่มมาเจรจาอย่างจริงจังอีกครั้งในเดือนมกราคมนี้

โดยล่าสุด ทัพปีศาจแดงแถลงว่าพวกเขาตกลงค่าตัว แฟร์นันเดส กับสปอร์ติ้ง ลิสบอน ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าค่าตัวอยู่ที่ราว 55 ล้านยูโรพ่วงโบนัสอีก 25 ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขแบ่งค่าตัวอีก 10% ถ้าหากปีศาจแดงขายนักเตะครั้งถัดไป

รายละเอียดโบนัส 25 ล้านยูโร

55 ล้านยูโรค่าตัวเบื้องต้น

5 ล้านยูโรเมื่อลงสนามครบตามที่กำหนด

5 ล้านยูโรหากช่วยทีมเข้าไปเล่นยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก

15 ล้านยูโรขึ้นอยู่กับผลงานส่วนตัว

10 % ส่วนแบ่งในค่าตัวจากการขายนักเตะในอนาคต

ทั้งนี้ นักเตะจะเดินทางมาตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาเงื่อนไขส่วนตัวเพื่อเสร็จสิ้นการย้ายทีมในครั้งนี้ต่อไป ซึ่งนักเตะมีลุ้นลงสนามในเกมที่ทีมจะพบวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส ในวันเสาร์นี้

ซึ่งการย้ายทีมในครั้งนี้ทำให้ บรูโน แฟร์นันเดส กลายเป็นนักเตะจากสปอร์ติ้ง ลิสบอน คนที่ 4 ต่อจาก คริสเตียโน โรนัลโด้, หลุยส์ นานี และ มาร์กอส โรโฮ

