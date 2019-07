DONE DEAL: จบมหากาพย์! บาร์ซารวบกรีซมันน์ 120 ล้านยูโร

บาร์เซโลนา แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการตกลงคว้า อองตวน กรีซมันน์ กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสจากแอตเลติโก้ มาดริด ด้วยค่าตัว 120 ล้านยูโร

ทัพอาซูลกรานาต้องการคว้าตัวแนวรุกจากทัพตราหมีมาร่วมทีมตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่เป็นนักเตะที่กลับลำขอช่วยต้นสังกัดต่อในฤดูกาลที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามในช่วงซัมเมอร์นี้ การเจรจาของทั้งสองทีมใช้เวลาตกลงกันนานพอสมควรก่อนที่ทัพบาร์ซาจะตกลงทุ่มเงิน 120 ล้านยูโรฉีกสัญญากรีซมันน์ มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักเตะจะเซ็นสัญญากับสโมสรใหม่เป็นเวลา 5 ปีพร้อมค่าฉีกสัญญา 800 ล้านยูโร

⚠ All the details about @AntoGriezmann, new Barça player

