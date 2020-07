DONE DEAL: กาซอร์ลา ซบ อัล ซาดด์ ร่วมงาน ชาบี

อัล ซาดด์ ยืนยันผ่านทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการบรรลุข้อตกลงคว้าตัว ซานติ กาซอร์ลา กองกลองจอมเก๋าชาวสเปนมาเสริมทัพ

มิดฟิลด์วัย 35 ปี เพิ่งตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดล่าสุดอย่างบียาร์เรอัล ก่อนจะเลือกโยกมาค้าแข้งในกาตาร์กับ อัล ซาดด์ ซึ่งมีอดีตเพื่อนร่วมชาติสเปนอย่าง ชาบี เอร์นานเดซ เป็นกุนซืออยู่

ทั้งนี้ กาซอร์ลา จะเดินทางไปยังกาตาร์ เพื่อเซ็นสัญญาและเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของ อัล ซาดด์ แบบเต็มตัวในเร็ว ๆ นี้ โดยจะถือเป็นการกลับมาร่วมงานกับ ชาบี อีกครั้ง หลังทั้งคู่เคยเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติสเปนชุดคว้าแชมป์ยูโร 2 สมัยติดในปี 2008 และ 2012 ด้วยกันนั่นเอง

We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!🖤🤍@19SCazorla @qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/9c2hEcRGy7