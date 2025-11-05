CM 97/98 เกมภาคคลาสสิคถูกนำมารีเมคใหม่โดยกลุ่มแฟนพันธุ์แท้

รีเมคจากความรักของแฟนพันธุ์แท้
ในโอกาสที่เกมภาคใหม่อย่าง Football Manager 2026 เปิดให้แฟนเกมได้เล่นอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกเรา #GOALThailand ขอพาคุณไปรำลึกความหลังกับ CM 97/98 เกมภาคในตำนาน ผ่านฉบับรีเมคที่ถูกทำขึ้นมาใหม่
เกมแห่งความทรงจำของใครหลายคน ถูกดัดแปลงให้ติดตั้งและเล่นได้อย่างง่ายดาย บนคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน ไม่ต้องจำลองผ่านระบบ DOS อีกต่อไป พร้อมเปิดให้ทุกคนดาวน์โหลดไปเล่นกันแบบฟรี ๆ https://x.com/cm9798v2
กลุ่มแฟนเกม CM 97/98 เจ้าของผลงาน เริ่มต้นโปรเจคต์ แฟนเมด ทำการรีเมคเกม CM97/98 ในซัมเมอร์ปี 2019 นำโครงสร้างเกมมาเขียนใหม่ทั้งหมดบน Engine ยุคปัจจุบัน โดยคงโครงสร้างหลักของเกมไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้แฟนรุ่นเก่ายังรู้สึกถึงกลิ่นอายเดิม ๆ และให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสความคลาสสิคของเกมภาคนี้
พวกเขาออกแบบหน้าต่างเมนูเกมใหม่ ปรับคุณภาพความละเอียดของตัวเกม, ฟอนต์, ภาพพื้นหลัง รวมถึงเลย์เอาท์ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นแต่ยังคงรูปแบบเดิม
ด้าน Engine ที่ใช้ขับเคลื่อนและจำลองการแข่งขัน ถูกนำมายกระดับให้มี Logic และ AI ที่สมจริงยิ่งขึ้นโดยที่ยังคงรูปแบบในภาคเก่า เช่นเดียวกับการวางแท็กติกในเกมที่เพิ่มความสมจริง และท้าทายมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มการแสดงสถิติอยา่งที่ภาคต้นฉบับไม่มีมาก่อน
อีกหนึ่งหัวใจหลักคือการเพิ่มตัวเลือกในการเลือกฐานลีกได้ถึง 5 ประเทศจากเกมฉบับเดิมที่เลือกได้เพียง 3 เท่านั้น เพิ่มความหลากหลาย และฐานนักเตะ รวมถึงรายการยุโรปอย่าง ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก และทีมชาติ
สำหรับฐานข้อมูล ผู้พัฒนามีการเพิ่มใหม่ของฤดูกาลปัจจุบัน และยังคงมีฐานข้อมูล “ชุดคลาสสิค 97/98” ให้เลือก 2 รูปแบบ แน่นอนว่าฐาน คลาสสิค มีนักเตะไทย 21 คนฉบับดั้งเดิมรวมอยู่ด้วย รวมถึงตัวละครลับอย่าง “พี่แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง และ ”พี่โน้ส” อุดม แต้พานิช ที่ทุกคนสามารถพาไปเล่นในพรีเมียร์ลีกได้แล้ว