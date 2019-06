BREAKING: ‘โฆเซ เรเยส’อดีตทีมชาติสเปนเสียชีวิต

โฆเซ อันโตนิโอ เรเยส อดีตปีกทีมชาติสเปน เสียชีวิตแล้วด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ ด้วยวัยเพียง 35 ปีเท่านั้น

ดาวเตะชาวสแปนิช ที่ปัจจุบันเล่นให้กับทีม เอกซ์เตรมาดูรา ในลีกเซกุนด้า ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตในเมือง อูเตรตา ช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้

โดย เรเยส ถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่เจิดจรัสที่สุดของเซบีญา หลังได้ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ด้วยวัยเพียง 16 ปีเท่านั้น ก่อนย้ายไปสร้างชื่อกับ อาร์เซนอล และมีส่วนสำคัญในทีมชุดแชมป์ไร้พ่ายอีกด้วย

ก่อนที่ เรเยส จะย้ายมาร่วมทีมแอตเลติโก้ มาดริด, เรอัล มาดริด และกลับมาค้าแข้งกับเซบีญาอีกครั้ง และช่วยทีมคว้าแชมป์ยูโรป้าลีก 3 สมัย โดยเจ้าตัวติดทีมชาติสเปนไปทั้งสิ้น 21 นัดด้วยกัน

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c

“ทางเราขอยืนยันข่าวร้าย โฆเซ อันโตนิโอ เรเยส อันเป็นที่รักของสโมสรเซบีญาประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต ขอให้ไปสู่สุขติ” สโมสร เซบีญา ไว้อาลัย

โดยนอกจากนี้ทาง เซบีญา ยังเผยว่า โจนาธาน ลูกพี่ลูกน้องของ เรเยส ก็เสียชีวิตด้วยเช่นกันในอุบัติเหตุรถชนครั้งนี้

"สโมสรขอแสดงความเสียใจไปถึงครอบครับของผู้เสียชีวิต โจนาธาน เรเยส ญาติของ โฆเซ เรเยส ในอุบัติเหตุครั้งนี้"

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.



Jose Antonio Reyes: 1983-2019



Rest in peace, Jose ❤️ pic.twitter.com/AT6rLFutvI