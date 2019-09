Blackpink in Your Area! จีซู อัพไอจีโผล่ชมเกมสเปอร์ส

คิม จีซู นักร้องสาวสวยจากวงแบล็คพิ้ง อัพสตอรีอินสตาแกรม ชมเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เปิดบ้านเอาชนะคริสตัล พาเลซ 4-0

สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง เพิ่งเดินทางมาถึงกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวานที่ผ่านมา เพื่อมาร่วมงานแฟชั่นวีคของ Burberry ในวันที่ 16 กันยายนนี้

โดยในเกมทีทัพไก่เดือยทองเปิดบ้านเอาชนะคริสตัล พาเลซ 4-0 จีซู ได้เข้ามาร่วมชมเกมนี้ พร้อมอัพสตอรี IG ระหว่างชมเกมด้วย ซึ่ง ซน โชว์ฟอร์มแกร่งทำ 2 ประตูในเกมนี้

#Jisoo is going to watch

Tottenham Vs Crystal palace

At london ♥️♥️♥️♥️♥️ pic.twitter.com/BlNfJ6VLoX