Ari Football จับมือ The Killer Pass ดาวเตะฟ้าประทาน สร้างปรากฏการณ์ใหม่วงการฟุตบอลไทย

Ari Football หรือบริษัท บูทรูม จำกัด ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลชั้นนำของประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับการ์ตูนฟุตบอลไทยชื่อดัง The Killer Pass ดาวเตะฟ้าประทาน ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมวงการฟุตบอลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือในครั้งนี้ Ari Football จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการ์ตูน The Killer Pass ดาวเตะฟ้าประทาน ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับตัวละครในเรื่อง การร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการสร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล

อ่านบทความต่อด้านล่าง

คุณ ศิวัช วสันตสิงห์ กรรมการ บริษัท บูทรูม จำกัด เจ้าของ Ari Football กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ The Killer Pass ดาวเตะฟ้าประทาน การ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยหลายคนให้รักกีฬาฟุตบอล ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการผสมผสานระหว่างโลกของกีฬาและความบันเทิง ตรงไปตามคอนเซปต์ “ Football For All ” ของ Ari Football ที่ทำให้ทุกคน ทุกเจเนอเรชั่น ทุกเพศ ทุกวัย เข้าถึงฟุตบอลได้อย่างแท้จริง ซึ่งเราหวังว่าจะสร้างสรรค์กิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลไทยร่วมกัน”

คุณ ปัณณ์วิชช์ ธนสุวรรณเกษม กรรมการ บริษัท โมติเวท มูฟ จำกัด ผู้สร้างสรรค์การ์ตูน The Killer Pass ดาวเตะฟ้าประทาน กล่าวเสริมว่า “เราดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับ Ari Football บริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยเช่นเดียวกับเรา ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้ตัวละครในเรื่องของเราได้ใช้อุปกรณ์กีฬาแบรนด์ดัง และยังเป็นการสร้างโอกาสให้แฟนๆได้สัมผัสกับอุปกรณ์กีฬาคุณภาพจากทาง Ari Football อีกด้วย”

กิจกรรมที่น่าสนใจที่เกิดจากความร่วมมือในครั้งนี้ ได้แก่

-การสร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกัน เช่น การ์ตูนสั้น หรือแนะนำสินค้าคุณภาพจากทาง Ari Football

-การจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล สำหรับเยาวชน Ari Youth Cup 2024

-การเปิดตัวคอลเลกชันสินค้าร่วมกัน ระหว่าง Ari Football และ The Killer Pass ดาวเตะฟ้าประทาน