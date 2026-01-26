AIS-Monomax ยิงสดทุกคู่! แถลงเปิดฉาก ไทยวีเมนส์ลีก 2026-ปีหน้าปรับเตะ 3 เลก เพื่อเกมมากขึ้น

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าว คิกออฟการแข่งขันฟุตบอล ไทยวีเมนส์ลีก ฤดูกาล 2026 (Thai Women's League 2026) ภายใต้สโลแกน “สมรภูมิ ดอกไม้เหล็ก งดงามบนผืนหญ้า…แกร่งกว่าที่ตาเห็น” ณ ห้องประชุมเมืองไทยประกันภัย อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ “Tower A” ชั้น 14 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณยุทธนา หยิมการุณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณเอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ, คุณลิกวี วอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์โปโล (ประเทศไทย) จำกัด, คุณพิชชา ยังวุฒิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์โปโล (ประเทศไทย) จำกัด, คุณจิตรดี คายะนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ด้านกีฬาและคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส, คุณประหยัด ยวงสุวรรณ รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จํากัด, คุณพัฑฒิดา คงสาหร่าย รองผู้อำนวยการ บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด และผู้บริหารสโมสรพร้อมด้วยนักกีฬา ทั้ง 16 สโมสร รวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
การแข่งขันฟุตบอล ไทยวีเมนส์ลีก 1 และ 2 ฤดูกาล 2026 จะถ่ายทอดสดให้แฟนบอลได้รับชมทุกคู่ทุกสนาม ผ่านทาง แอปพลิเคชัน AIS PLAY และ Monomax เริ่ม แมตช์เดย์ที่ 1 วันเสาร์ที่ 31 มกราคม และวันอาทิตย์ 1 กุมภาพันธ์ 2569 โดยในปีนี้ บริษัท วิงซ์สปอร์ต จำกัด (WINGZ) จะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันหลักของฟุตบอล ไทยวีเมนส์ลีก 1 เพื่อร่วมพัฒนาฟุตบอลลีกหญิงให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธนา หยิมการุณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ กล่าวว่า “ก่อนอื่น ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่าน ขอบคุณผู้บริหาร AIS และ Monomax, ผู้บริหาร Wingz รวมถึง ผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ยังเล็งเห็นความสำคัญของฟุตบอลหญิง โดยเฉพาะฟุตบอลลีกหญิง ในฐานะที่เป็นรากฐาน และ เป็นเวที ที่จะช่วยให้ นักกีฬาฟุตบอลหญิง และ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”
“โดยการแข่งขัน ฟุตบอล ไทยวีเมนส์ลีก ประจำฤดูกาล 2026 จัดขึ้นภายใต้สโลแกน “สมรภูมิ ดอกไม้เหล็ก งดงามบนผืนหญ้า.. แกร่งกว่าที่ตาเห็น” เพื่อแสดงให้เห็นว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาล ที่การแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุก และ ความเข้มข้น ซึ่งจะเปิดฉากฤดูกาลในวันที่ 31 มกราคม นี้”
“แม้ว่าปีที่ผ่านมา สมาคมฯ จะผิดหวังกับผลงานของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย โดยเฉพาะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ ที่ตกรอบคัดเลือก ฟุตบอลโลก 2027 แต่ สมาคมฯ โดยเฉพาะ มาดามแป้ง (นวลพรรณ ล่ำซำ) นายกสมาคมฯ ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับวงการ “ฟุตบอลหญิง” อยู่เสมอ และ ในปีนี้ เรายังเหลือความหวัง ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก ในรุ่นเยาวชน อยู่อีก 2 ชุด เริ่มจาก ชุด U20 แข่งขันวันที่ 1-18 เมษายน ซึ่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพ และ ชุด U17 แข่งขันวันที่ 30 เมษายน-17 พฤษภาคมนี้ ที่ประเทศจีน โดยขณะนี้ เรามีการเดินหน้าเตรียมความพร้อม และ การเตรียมทีมกันอย่างเต็มที่ ล่าสุด นายกสมาคมฯ อนุมัติให้ทีมชุด U20 บินไปเข้าแคมป์เก็บตัว และ อุ่นเครื่องที่ ประเทศตุรกี ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ นี้”
“การแข่งขัน ฟุตบอล ไทยวีเมนส์ลีก ฤดูกาล 2026 จะยังแข่งขันภายใต้รูปแบบเดิม แต่ในฤดูกาลหน้าเป็นต้นไป สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดย นายกสมาคมฯ จะมีการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ ให้มีความเข้มข้น ความน่าติดตาม และ เป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาฟุตบอลหญิงมากยิ่งขึ้น คือ จากรูปแบบเดิม แข่งขัน 2 เลก เป็นการแข่งขันแบบ 3 เลก เริ่มจาก เลกที่ 1 ,
“โดย ฟุตบอล ไทยวีเมนส์ลีก 1 จะได้รับเงินสนับสนุนสโมสรและค่าเดินทาง สโมสรละ 500,000 บาท จำนวน 8 สโมสร (รวมเป็นเงิน 4 ล้านบาท) และ ทีมแชมป์ จะได้รับเงินรางวัล 600,000 บาท พร้อมสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขัน แชมป์เปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก / อันดับ 2 รับเงินรางวัล 450,000 บาท / อันดับ 3 รับเงินรางวัล 300,000 บาท / อันดับ 4 รับเงินรางวัล 150,000 บาท / อันดับ 5 รับเงินรางวัล 75,000 บาท / อันดับ 6 รับเงินรางวัล 50,000 บาท”
“ส่วน ฟุตบอลไทยวีเมนส์ลีก 2 จำนวน 8 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนและค่าเดินทาง สโมสรละ 300,000 บาท (รวมเป็นเงิน 2.4 ล้านบาท) และ ทีมแชมป์ รับเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมสิทธิเลื่อนชั้น / อันดับ 2 รับเงินรางวัล 75,000 บาท พร้อมสิทธิเลื่อนชั้น / อันดับ 3 รับเงินรางวัล 50,000 บาท”
“สุดท้ายนี้ ในนามสมาคมฯ ขอขอบคุณผู้บริหาร AIS และ Monomax สำหรับครั้งแรกในการเข้ามาถ่ายทอดสดฟุตบอล ไทยวีเมนส์ลีก ครบทุกคู่ ทุกสนาม รวม 112 แมตช์ / ขอบคุณผู้บริหาร Wingz ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของฟุตบอลลีกหญิง เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลัก แม้จะเป็นเพียงก้าวแรก แต่ก็เป็นก้าวที่สำคัญสำหรับ น้องๆ นักกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขัน Thai Women's League 2026 ทั้งดิวิชั่น 1 จำนวน 8 ทีม และ ดิวิชั่น 2 จำนวน 8 ทีม จะเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยกันสร้างมาตรฐาน ผลิตนักกีฬาคุณภาพ ก้าวสู่ทำเนียบทีมชาติไทย ขอให้ทุกสโมสรโชคดีสำหรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้น”
สำหรับ ฟุตบอล ไทยวีเมนส์ลีก จัดขึ้นเป็นฤดูกาลที่ 12 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
ฟุตบอล วิงซ์ ไทยวีเมนส์ลีก 1 มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 สโมสร ประกอบด้วย บีจีซี-บัณฑิตเอเซีย (แชมป์เก่า), ฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี, กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี, โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี, นครสวรรค์ เอฟซี และ บีอาร์ยู บุรีราษฎร์ อะคาเดมี่ โดยแข่งขันแบบเหย้า-เยือน พบกันหมด รวมแล้วเป็นจำนวน 56 แมตช์
ทุกสโมสร จะได้รับเงินสนับสนุนและค่าเดินทาง สโมสรละ 500,000 บาท, ทีมแชมป์ ได้รับเงินรางวัล 600,000 บาท พร้อมสิทธิเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล AFC Women's Champions League ฤดูกาล 2026/27 รอบคัดเลือก ส่วน รองแชมป์ จะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท, อันดับ 3 เงินรางวัล 300,000 บาท ,อันดับ 4 เงินรางวัล 150,000 บาท, อันดับ 5 เงินรางวัล 75,000 บาท และ อันดับ 6 เงินรางวัล 50,000 บาท ส่วน ทีมสองอันดับสุดท้าย จะต้องลงไปเล่นในไทยวีเมนส์ลีก 2 ฤดูกาล 2027
ส่วน ฟุตบอล ไทยวีเมนส์ลีก 2 มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 สโมสร ประกอบด้วย สุรินทร์ หินโคน ยูไนเต็ด, แอลพีจีเอสเอส เขลางค์ ยูไนเต็ด, โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร, ฟุตบอลหญิงพระนคร, ฟุตบอลหญิงศรีสะเกษ, บีจี พีทียู ท่าโขลง และ โรงเรียนนาหลวง โดยรูปแบบการแข่งขัน จะแข่งขันแบบเหย้า-เยือน พบกันหมด รวมแล้วเป็นจำนวน 56 แมตช์
ทุกสโมสร จะได้รับเงินสนับสนุนและค่าเดินทาง สโมสรละ 300,000 บาท ทีมแชมป์ รับเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมสิทธิเลื่อนชั้นไปเล่นใน ไทยวีเมนส์ลีก 1 ฤดูกาล 2027, ทีมอันดับ 2 รับเงินรางวัล 75,000 บาท พร้อมสิทธิเลื่อนชั้นไปเล่นใน ไทยวีเมนส์ลีก 1 ฤดูกาล 2027, ทีมอันดับ 3 จะ รับเงินรางวัล 50,000 บาท ส่วน ทีมสองอันดับสุดท้าย จะต้องไปเล่นในรอบคัดเลือกของฤดูกาล 2027 ต่อไป
โปรแกรมการแข่งขัน ไทยวีเมนส์ลีก 1 ฤดูกาล 2026 แมตช์เดย์ที่ 1
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569
เวลา 16.00 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พบ กรุงเทพมหานคร สนาม ชลบุรี เทรนนิ่ง กราวด์
เวลา 16.00 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พบ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี สนาม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
เวลา 16.00 น. บีจีซี-บัณฑิตเอเซีย พบ บีอาร์ยู บุรีราษฎร์ อะคาเดมี่ สนามยูนิฟ ปาร์ค
เวลา 16.00 น. นครสวรรค์ เอฟซี พบ ฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์
โปรแกรมการแข่งขัน ไทย วีเมนส์ลีก 2 ฤดูกาล 2026 แมตช์เดย์ที่ 1
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569
เวลา 16.00 น. แอลพีจีเอสเอส เขลางค์ ยูไนเต็ด พบ ฟุตบอลหญิงศรีสะเกษ สนามหญ้าเทียม โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
เวลา 16.00 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น พบ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร สนาม 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
เวลา 16.00 น. ฟุตบอลหญิงพระนคร พบ บีจี พีทียู ท่าโขลง สนามหญ้าเทียมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
เวลา 17.00 น. โรงเรียนนาหลวง พบ สุรินทร์ หินโคน ยูไนเต็ด ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด
ถ่ายทอดสดทาง : แอปพลิเคชัน AIS PLAY และ Monomax