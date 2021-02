ACL ป่วน! เจียงซูแชมป์จีนประกาศยุบทีม

ซูหนิง กรุ๊ป ประกาศยุบสโมสรในเครือทั้งหมดที่อยู่ในประเทศจีนรวมทั้ง เจียงซู เอฟซี ทีมแชมป์ไชนีส ซูเปอร์ ลีก ฤดูกาลล่าสุด

กลุ่มทุน ซูหนิง กรุ๊ป กำลังประสบปัญหาการเงินอย่างหนักจากผลกระทบเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลก โดยตามรายงานจากสื่อแดนมังกรเผยว่าพวกเขากำลังจะเข้าสู่ภาวะล้มละลาย และไม่สามารถหากลุ่มทุนมาเทคโอเวอร์เพื่อเคลียร์หนี้ค้างชำระของสโมสรได้ทันกำหนดเส้นตายของสมาคมฟุตบอลจีน

ด้วยเหตุนี้ ซูหนิง กรุ๊ป ตัดสินใจประกาศยุบสโมสรทั้งหมดในประเทศจีนอย่างเป็นทางการ โดยประกอบไปด้วย เจียงซู เอฟซี, เจียงซู เอฟซี ทีมหญิง และทีมเยาวชนในทุกระดับ

ทั้งนี้จากการที่ เจียงซู เอฟซี ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2021 รอบแบ่งกลุ่มจะทำให้มีสล็อตของกลุ่ม G ว่างลง และจะต้องมีการเลือกทีมเข้ามาทดแทนในภายหลัง

นอกจากน้ีทาง อินเตอร์ มิลาน ที่มีซูหนิง กรุ๊ป เป็นเจ้าของสโมสรก็มีปัญหาจากโควิด-19 เช่นกัน โดยในตอนน้ีพวกเขากำลังหาพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยในการบริหารสโมสร

As per Chinese media, Chongqing Dangdai, the CSL club ranked 6th place in the 2020 season, have received ¥50m(€6.39m)funding from Liangjiang Group, a local state-owned giant. Unlike Jiangsu FC & Tianjin Jinmen Tigers, they have starved off the threat of immediate bankruptcy. pic.twitter.com/wc3mBALtIe