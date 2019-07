99.99%! แลมพาร์ดโผล่เดอะบริดจ์, ดาร์บี้ลั่นคอนเฟิร์มก่อนลบ

แฟรงค์ แลมพาร์ด เข้าใกล้กับการเป็นกุนซือคนใหม่ของเชลซีเข้าไปทุกขณะ เมื่อถูกแฟนบอลพบขณะเดินทางมาถึงสนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา

อดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษอยู่ระหว่างเจรจารับตำแหน่งนายใหญ่สิงห์บลู หลังได้รับอนุญาตจาก ดาร์บี้ เคาท์ตี้ ไม่ต้องเดินทางมารายงานตัวซ้อมปรีซีซัน เพื่อจะได้บรรลุข้อตกลงกันโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Boom I'm witnessing Super Frankie Frank Lampard's arrival at Stamford Bridge!!! Welcome Home Legend!!! 2019/20 we grow stronger!!! Let's begin @ChelseaFC !!#superfrankielampard #PrideOfChelsea #chelseafc #prideoflondon #fanmoment Chelsea Chelsea!! 🦁 pic.twitter.com/Nbqq0E3P6k