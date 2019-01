99%! ภรรยาเชสก์คอนเฟิร์มสามีซบโมนาโก

ดาเนียลลา เซมันน์ ภรรยาของ เชสก์ ฟาเบรกาส ยืนยันผ่านโซเชียลมีเดียว่า กองกลางเชลซีกำลังจะย้ายไปเล่นกับโมนาโกในเดือนมกราคมนี้

มิดฟิลด์ชาวสแปนิชโบกมือร่ำลาแฟนบอลสิงห์บลูทั้งน้ำตาหลังจบเกม เอฟเอ คัพ กับ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่มีรายงานว่าสโมสรอาจเปลี่ยนใจเก็บนักเตะไว้กับทีมไปจนจบฤดูกาลนี้ หลังยังไม่สามารถหาตัวตายตัวแทนของเขาเข้ามาแทนได้

อย่างไรก็ดี ล่าสุดหวานใจของดาวเตะวัย 32 ตอบคำถามแฟน ๆ ที่ติดตามเธอผ่านอินตาแกรมสตอรีว่า เธอรู้สึกตื่นเต้นมากที่กำลังจะย้ายไปอยู่โมนาโก

“มันน่าตื่นเต้น รอมันแทบไม่ไหวแล้ว” เซมันน์ตอบคำถามแฟนคนหนึ่งที่ถามว่า ตื่นเต้นมั้ยที่จะได้ย้ายไปอยู่โมนาโก?

Cesc Fabregas' other half confirming on Instagram that the Spaniard's move to AS Monaco remains very much on. pic.twitter.com/6XzOowmWOC — Get French Football News (@GFFN) January 9, 2019