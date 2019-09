8 ครั้งใน 7 เกม! เดอ บรอยน์ แอสซิสต์เทียบสถิตฟาเบรกาสเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

เควิน เดอ บรอยน์ แนวรุกของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทำสถิติแอสซิสต์ไปแล้ว 8 ครั้งจากการออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีก 7 เกมฤดูกาลนี้ เทียบเท่าสถิติของ เชสก์ ฟาเบรกาส

จอมทัพทีมชาติเบลเยียม ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทัพเรือใบสีฟ้า ก่อนแอสซิสต์ให้ กาเบรียล เชซุส ทำประตูขึ้นนำก่อนเอาชนะท็อฟฟีสีน้ำเงิน 3-1 เมื่อคืนที่ผ่านมา

โดยลูกจ่ายดังกล่าว ทำให้ เดอ บรอยน์ ทำสถิติแอสซิสต์ในฤดูกาลนี้ไปแล้ว 8 ครั้งจาก 7 เกม มากที่สุดเทียบเท่าสถิติของ เชสก์ ฟาเบรกาส สมัยเล่นให้อาร์เซนอลในฤดูกาล 2009/10

