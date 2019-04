73 ยังแจ๋ว! ปู่ฮายค์สร้างสถิติแข้งอายุมากสุดในโลก

อิตซัค ฮายค์ ผู้รักษาประตูชาวอิสราเอล สร้างสถิติเป็นนักฟุตบอลที่มีอายุมากที่สุดในโลกที่ลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการด้วยวัย 73 ปี

นายประตูลายครามผู้นี้เกิดที่ประเทศอิรักก่อนที่จะย้ายมาเติบโตที่ประเทศอิสราเอลตั้งแต่อายุแค่เพียง 4 ขวบเท่านั้น โดยอาชีพที่แท้จริงของเขาคือเป็นเจ้าของบริษัทผู้เชี่ยวชาญเรื่องอุปกรณ์เวที

โดยในเกมการแข่งขันในลีกระดับ 5 ของลีกอิสราเอล ปู่ฮายค์ ลงสนามเฝ้าเสาให้กับทีมไอรอนี ออร์ เยฮูดา ในเกมที่ทีมแพ้ต่อ รามัต อิสราเอลไป 1-4 แต่ไฮไลท์สำคัญในเกมนี้อยู่ที่ ฮายค์ ลงสนามในเกมนี้ด้วยวัย 73 ย่าง 74 ปี โดยอายุเขาจะครบ 74 ปีเต็มในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

ทั้งนี้ ตามรายงานว่า หลังเกมมีเจ้าหน้าที่จาก กินเนสบุ๊ค เวิลด์ เรคคอร์ด เดินทางมาเป็นประจักษ์พยานและบันทึกสถิติ ก่อนจะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นายประตูรุ่นเก๋ารายนี้

Meet Itzhak Hayk, a 73 y/o GK who is about to break the #GuinnessWorldRecord today, as the oldest active player ever to play an official match.



Hayk was born in #Iraq, moved to #Israel at the age of 4 & now about to make history.

🇮🇱 5th tier offers some magic, we’re on our way. pic.twitter.com/dvJqUpr8ir