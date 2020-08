7 นัด 8 ประตู! อันโตนิโอ ผงาดแข้งยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีก ก.ค

มิคาอิล อันโตนิโอ กองหน้าของ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกรกฎาคมของพรีเมียร์ลีก

ดาวเตะชาวอังกฤษ ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนับตั้งแต่การแข่งขันกลับมารีสตาร์ท โดยเขาทำไปทั้งหมด 10 ประตูฟหลังกลับมาแข่งขัน โดยเขามีส่วนสำคัญในการพาทีมเก็บแต้มอยู่รอดต่อในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นการยิง 8 ประตู 1 แอสซิสต์ในเดือนกรกฎาคมทำให้คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนไปครอง

8️⃣ goals 1️⃣ assist @Michailantonio is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for July ⚒️ #PLAwards pic.twitter.com/W6aonF2uoO

ด้านกุนซือยอดเยี่ยมประจำเดือนตกเป็นของ ราล์ฟ ฮาเซนฮุตเทิล ที่พาเซาแธมป์ตันไร้พ่ายในเดือนกรกฎาคม รวมทั้งผลงานชิ้นโบว์แดงในการเอาชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ได้อีกด้วย

A fine finish to the season!@SouthamptonFC's Ralph Hasenhuttl is the @BarclaysFooty Manager of the Month for July 👏👏#PLAwards pic.twitter.com/aIOGDkgHUv