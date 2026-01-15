6 เยาวชนไทย GLO STAR ประเดิมฝึกอวิสป้า ฟุกุโอกะ อยู่ยาว 6 เดือนบนเส้นทางลูกหนังเจลีก

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 15 มกราคม 2569 นักฟุตบอลเยาวชนไทยในโครงการ GLO STAR จากการแข่งขัน GLO Cup 2025 จำนวน 6 คน ได้ลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ของสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ สโมสรชั้นนำแห่งศึกเจลีก เป็นครั้งแรก เพื่อปรับสภาพร่างกายและเริ่มต้นกระบวนการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ หลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น
นักฟุตบอลทั้ง 6 คนประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ได้แก่ สรชัย ภารุนัย, กฤษฎา บัวขจร และ อิรฟาน ดอเลาะ
และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่ ภัทรกร เอี่ยมอำพร, กลวัชร ดวงกลาง และ ธีรพล ขำกลํ่า
นักเตะเยาวชนไทยทั้ง 6 คน ได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นในช่วงเช้า และเข้าพบพูดคุยรวมถึงรับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจาก อิโนอุเอะ ทาคาฮิโระ ผู้อำนวยการอะคาเดมี และ อิกิ ยูสุเกะ หัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนอะคาเดมี สโมสรอวิสป้า ฟุกุโอกะ เพื่อแนะนำแนวทางการฝึกซ้อม วัฒนธรรมทีม และการใช้ชีวิตในฐานะนักฟุตบอลเยาวชนของสโมสร
การฝึกซ้อมครั้งแรกจัดขึ้นที่ ฟุกุโอกะ ฟุตบอล เซนเตอร์ เมื่อเวลา 16.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเพื่อนร่วมทีมและสต๊าฟฟ์โค้ชของทีมเยาวชนอวิสป้า ฟุกุโอกะ ท่ามกลางบรรยากาศการฝึกซ้อมที่เข้มข้นและเป็นระบบตามมาตรฐานสโมสรอาชีพระดับเจลีก
สำหรับโครงการ GLO STAR เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน รายการ GLO Cup 2025 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย โดยมีเป้าหมายเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถจากทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม ผ่านกระบวนการแข่งขันและคัดเลือกจากเยาวชนกว่า 15,000 คน ใน 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ
จากกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้น ทำให้ได้นักฟุตบอลเยาวชนที่มีศักยภาพสูงสุดจำนวน 6 คน เดินทางมาฝึกซ้อมฟุตบอลกับสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟุตบอลระดับนานาชาติ และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต