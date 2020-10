5 เกมโชว์+ซีรีส์วาย! เซ้นส์ โชว์ผังรายการบอลไทยใต้นิยาม "Sportainment"

เซ้นส์ ผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย โชว์รูปแบบรายการที่จะยกระดับวงการลูกหนังไทยสู่มิติใหม่ที่ต่างจากเดิม

วราวุธ เจนธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จํากัด ผู้ผลิตคอนเทนต์ชั้นนําของเมืองไทย ร่วมกับพาร์ทเนอ ELEVEN SPORTS เปิดเผยคอนเทนต์ที่จะสร้างมิติให้วงการฟุตบอลไทย หลังถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดยาว 8 ปี

นอกจากจะถือลิขสิทธิ์ ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในฟุตบอลทุกลีก และทีมชาติไทย ทุกชุด เป็นระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ฤดูกาล 2021 - 2028 แล้ว ยังได้นำเสนอคอนเทนต์รูปแบบใหม่ ผ่านการถ่ายทอดสดฟุตบอล, รายการวิเคราะห์ระหว่างเกม, รายการเรียลลิตี้, เกมโชว์, ซีรีย์เกี่ยวกับฟุตบอล ฯลฯ ภายใต้นิยามใหม่คำว่า Sportainment

โดยรูปแบบดังกล่าวเป็นการนำความตื่นเต้นเร้าใจของฟุตบอลมาผสมกับความบันเทิงผ่านรูปแบบรายการต่างๆ โดยได้ยกตัวอย่างบางรายการอย่าง The League ที่จะนำแฟนบอลมาประชันความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลไทยชิงเงินรางวัลกว่าล้านบาท , รายการ เตะสู้ฝัน ซึ่งเป็นรายการปลดหนี้ที่ทีมงานจะเดินทางไปทุกสนามในไทยลีก เพื่อให้ผู้คนในพื้นที่ได้โชว์ทักษะการยิงประตู หากยิงเข้าได้เงินรางวัลใช้หนี้ทันที

ทีมเพิ่มเติม

นอกจากนี้ยังมีรายการที่น่าสนใจอย่าง kick off all star ซุป'ตาร์ ท้าเตะ ที่จะนำดารานักแสดง 30 คน เข้าแคมป์ฝึกซ้อมฟุตบอลอย่างจริงจังเพื่อเป้าหมายสุดท้าทายคือการดวลแข้งกับนักเตะทีมชาติไทย , Another Dream หนึ่งวันถ้าฉันเป็นได้ รายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของนักฟุตบอลไปเป็นสวมบทอาชีพอื่นในหนึ่งวันที่จะพบกับความท้าทายใหม่อย่างไม่เคยเจอมาก่อน , Star Sport รายการที่จะค้นหาอินฟลูเรนเซอร์ , นักพากย์หน้าใหม่ , นักข่าว เพื่อสร้างโอกาสเป็นซูเปอร์สตาร์ร่วมรายการฟุตบอล

อ่านบทความต่อด้านล่าง

ปิดท้ายด้วยสิ่งที่กำลังเป็นกระแสมาแรงอย่าง ซีรีส์Y The Winner รักชนะใจ ที่จะมาช่วยเพิ่มให้คนกลุ่มใหม่รักฟุตบอลไทยไปด้วยกัน และยังมีอีกหลายรายการให้ได้ติดตาม

ทั้งนี้แฟนบอลจะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลไทยทุกรายการ ในหลายๆแพลตฟอร์ม ทั้งออนไลน์ , ออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ชมสดผ่านทีวีดิจิทัล , Application , OTT ทั้งไทยและต่างประเทศ