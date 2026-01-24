5 อันดับสถิติยิงประตูเร็วที่สุดตลอดกาลในไทยลีก

สถิติยิงเร็วที่สุดตลอดกาลในไทยลีก
อันดับ 1- 9 วินาที
นิรุตน์ คำสวัสดิ์ (การท่าเรือ เอฟซี) | ปี 2544
อันดับ 2 - 12 วินาที
ปิยะวัฒน์ ทองแม้น (ศรีสะเกษ เอฟซี) | ปี 2553
เคลตัน ซิลวา (สุพรรณบุรี เอฟซี) | ปี 2562
อันดับ 3 - 14 วินาที
ดาเนียล คอร์เตส (เพื่อนตำรวจ) | ปี 2556
สุมัญญา ปุริสาย (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) | ปี 2563
เฟลิเป้ อโมริม (การท่าเรือ เอฟซี) | ปี 2567
อันดับ 4 - 15 วินาที
เจย์ซี จอห์น (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด) | ปี 2558
เนลสัน โบนิญา (สุโขทัย เอฟซี) | ปี 2561
อันดับ 5 - 17 วินาที
กาก้า เมนเดส (การท่าเรือ เอฟซี) | ปี 2569