5 อันดับสถิติยิงประตูเร็วที่สุดตลอดกาลในไทยลีก

สถิติยิงเร็วที่สุดตลอดกาลในไทยลีก

อันดับ 1- 9 วินาที

นิรุตน์ คำสวัสดิ์ (การท่าเรือ เอฟซี) | ปี 2544

อันดับ 2 - 12 วินาที

ปิยะวัฒน์ ทองแม้น (ศรีสะเกษ เอฟซี) | ปี 2553

เคลตัน ซิลวา (สุพรรณบุรี เอฟซี) | ปี 2562

อันดับ 3 - 14 วินาที

ดาเนียล คอร์เตส (เพื่อนตำรวจ) | ปี 2556

สุมัญญา ปุริสาย (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) | ปี 2563

เฟลิเป้ อโมริม (การท่าเรือ เอฟซี) | ปี 2567

อันดับ 4 - 15 วินาที

เจย์ซี จอห์น (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด) | ปี 2558

เนลสัน โบนิญา (สุโขทัย เอฟซี) | ปี 2561

อันดับ 5 - 17 วินาที

กาก้า เมนเดส (การท่าเรือ เอฟซี) | ปี 2569

