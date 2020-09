4 แข้งลิเวอร์พูล, 2 แข้งแมนฯ ซิตี้ ลุ้นนักเตะยอดเยี่ยมพีเอฟเอ

สมาคมนักฟุตบอลอาชีพของอังกฤษ หรือ พีเอฟเอ ประกาศรายชื่อ 6 คนสุดท้ายมีลุ้นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล 2019-2020 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผลปรากฎว่านักเตะของลิเวอร์พูลมีชื่อติดในรอบ 6 คนสุดท้ายถึง 4 คน ได้แก่ เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์, เฟอร์จิล ฟาน ไดค์, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน และ ซาดิโอ มาเน ซึ่งต่างก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลนี้ จนพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกที่รอคอยได้สำเร็จ

ส่วนอีก 2 รายที่เหลือ ก็เป็นนักเตะของรองแชมป์อย่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ นั่นคือ เควิน เดอ บรอยน์ เจ้าของตำแหน่งราชาแอสซิสต์ประจำฤดูกาล รวมถึงปีกตัวจี๊ดอย่าง ราฮีม สเตอร์ลิง

The nominees for the PFA Players’ Player of the Year! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @trentaa98 🇧🇪 @DeBruyneKev 🇳🇱 @VirgilvDijk 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @Jhenderson 🇸🇳 Sadio Mané 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @sterling7 #PFAawards #POTY pic.twitter.com/LQSDt3ojDV

ขณะที่รางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมในปีนี้มีรายชื่อ 6 คนสุดท้ายได้แก่ เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ ซึ่งมีลุ้นทั้งสองรางวัลในปีนี้, บูกาโย ซาก้า, มาร์คัส แรชฟอร์ด, เมสัน กรีนวู้ด, แทมมี อับราฮัม และ เมสัน เมาท์

The nominees for the PFA Young Player of the Year!@tamyabraham@trentaa98@masongreenwood@masonmount_10@marcusrashford@bukayoSaka87



🦁 The future's bright 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#PFAawards #POTY pic.twitter.com/B97S4I7YIl