37 ยังแจ๋ว! ร็อบเบนสลัดเจ็บคืนสนามรอบครึ่งปี

อาร์เยน ร็อบเบน ปีกตัวเก๋าของโกรนิงเก้น สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามในรอบ 6 เดือน

แนวรุกวัย 37 หวนกลับมาใส่สตั๊ดอีกครั้งในฤดูกาลนี้ หลังจากประกาศแขวนสตั๊ดไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่เขากลับโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหลังจากลงช่วยทีมไปเพียง 44 นาทีเท่านั้น

Arjen Robben made his comeback from a six-month injury lay-off for Groningen on Sunday 💚



37 years old and still going strong 💪 pic.twitter.com/h7xUUgMgSa