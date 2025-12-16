3 รายติด! บุรีรัมย์ เปิดตัว เอดูอาร์โด มานชา แนวรับบราซิล

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บรรลุข้อตกลงคว้าตัว เอดูอาร์โด แฟร์เรย์รา ดอส ซานโตส หรือที่รู้จักกันในชื่อ เอดูอาร์โด มานชา กองหลังชาวบราซิล ที่เพิ่งแยกทางกับ วองต์โฟเรต์ โคฟุ สโมสรจากประเทศญี่ปุ่น
แนวรับวัย 30 ปี เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพระดับเยาวชนกับสโมสรเซอารา ก่อนจะย้ายไปร่วมทีมภายในประเทศบ้านเกิด กับ จาบากวารา และ กัวรานี ก่อนที่ในปี 2018 จะเลือกย้ายออกจากบราซิล ไปร่วมทัพ บีร์คีร์คารา ทีมในประเทศมอลตา พร้อมกับได้รับโอกาสลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ 32 นัด
ปี 2019 เจ้าตัวหมดสัญญากับ บีร์คีร์คารา และเดินทางออกหาความท้าทายในการค้าแข้ง โดยย้ายมาเล่นที่ลีกในเอเชีย เป็นครั้งแรก ร่วมทีม แมชชีน ซาซี สโมสรในประเทศอิหร่าน ลงสนามไป 31 นัด ทำได้ 2 ประตู 2 แอสซิสต์ ก่อนที่ในปีต่อมาจะย้ายกลับไปค้าแข้งในยุโรป ร่วมทัพ สปอร์ติง คลับ ฟาเรนเซ ลงเล่น 43 นัด ทำได้ 3 ประตู
หลังหมดสัญญากับ สปอร์ติง คลับ ฟาเรนเซ เอดูอาร์โด มานชา ได้รับข้อเสนอจาก วองต์โฟเรต์ โคฟุ ทีมในประเทศญี่ปุ่น และอยู่กับทีมนานถึง 4 ฤดูกาล ลงสนามไป 92 นัด ทำได้ 9 ประตู 4 แอสซิสต์ พร้อมกับเป็นส่วนสำคัญ พาทีมคว้าแชมป์เอ็มเพอร์เรอร์ คัพ รายการฟุตบอลถ้วยของประเทศญี่ปุ่น ในปี 2022
ปัจจุบันเจ้าตัวเพิ่งหมดสัญญากับ วองต์โฟเรต์ โคฟุ และย้ายมาร่วมทีม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแนวรับ ในการไล่ล่าความสำเร็จประจำฤดูกาล 2025/26 โดย เอดูอาร์โด มานชา จะเข้ามาสวมเสื้อหมายเลข 40 ให้กับทัพปราสาทสายฟ้า