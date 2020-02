22 แต้ม! หงส์เกรียงไกรทำแต้มนำห่างสุดในประวัติศาสตร์

ลิเวอร์พูล สร้างสถิติทำแต้มนำห่างรองจ่าฝูงจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก หลังจบวันมากถึง 22 แต้ม

ทัพหงส์แดง เดินหน้าโชว์ฟอร์มโหดต่อเนื่องหลังเปิดบ้านถล่มเซาแธมป์ตันผู้มาเยือนขาดลอยถึง 4-0 ทำให้พวกเขาเก็บชัยชนะได้เป็นนัดที่ 24 จาก 25 นัดในลีก

โดยชัยชนะในนัดดังกล่าวทำให้ ลิเวอร์พูล ทำคะแนนนำห่างเรือใบสีฟ้าทมีรองจ่าฝูงไปแล้ว 22 แต้ม เป็นการทำแต้มนำห่างที่สุดหลังจบวันในประวัติศาสตร์ลีกสูงสุดของอังกฤษ

นอกจากนี้ ลิเวอร์พูล ยังทำสถิติชนะในแอนฟิลด์ 20 นัดหลังสุดไปแล้วในตอนนี้ โดยหนสุดท้ายที่มีทีมทำได้มากกว่าในลีกสูงสุดของอังกฤษก็คือ ลิเวอร์พูล ภายใต้การคุมทีมของ บิลล์ แชงคลีย์ ในปี 1972

22 - Liverpool will end today 22 points clear of second-placed Manchester City in the Premier League table; this is the biggest lead any league-leader has ever had at the end of a day in English top-flight history. Gap. pic.twitter.com/xgG4P8m3w1